Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Dass die Energiesteuersenkung Anfang Mai Wirkung gezeigt hat, war nicht nur an den Spritpreisen zu erkennen, sondern auch am Verbraucherpreisindex, so die Analysten der Helaba.Dieser sei im Mai um 0,2% gegenüber dem Vormonat gesunken, sodass die Inflationsrate mit 2,6% niedriger ausgefallen sei als im April (2,9%). Im Juni seien die Preise für Kraftstoffe sowie Heizöl weiter gesunken, was für einen nur verhaltenen Anstieg der Verbraucherpreise insgesamt spreche. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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