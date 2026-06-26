München (ots) -Ab Sonntag, 28. Juni fünf Sechzehntelfinals im Ersten und in der ARD MediathekDie Vorrunde bei der FIFA WM 2026 steht kurz vor dem Abschluss - in fünf Gruppen geht es heute und morgen noch um den Gruppensieg. Zeit für eine erste Zwischenbilanz zu den umfangreichen crossmedialen ARD-Angeboten bei diesem Turnier.Alle 14 Spiele, die vor 2 Uhr nachts angepfiffen wurden, erreichten im Ersten im Schnitt 7,389 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 43,3 Prozent. Die bisher erfolgreichsten TV-Übertragungen von der FIFA WM 2026 waren die ARD-Spiele Deutschland - Curaçao am 14. Juni mit 24,006 Millionen Zuschauern (70 Prozent Marktanteil) und Deutschland - Ecuador gestern Abend mit 18,467 Millionen Zuschauern (71,9 Prozent). 6,249 Millionen waren es in der jungen Zielgruppe (E 14-49), der Marktanteil lag hier bei 76,7 Prozent. Insgesamt erreichte die ARD mit ihren WM-Übertragungen im TV schon 48,972 Millionen Menschen und damit 61,6 Prozent aller potenziellen TV-Nutzerinnen und -Nutzer in Deutschland. Diese haben mindestens einmal eine Minute am Stück die WM im Ersten wahrgenommen.Auch beim Livestreaming konnte die ARD punkten: Bislang wurden die Live-Angebote von der Fußball-WM in der ARD Mediathek und bei sportschau.de rund 24 Millionen Mal abgerufen. Erfolgreichster Stream war dabei Deutschland - Curaçao mit rund 6,5 Millionen Abrufen. Das entsprach einer durchschnittlichen Sehbeteiligung von ca. 2 Millionen. Der erfolgreichste Audio-Livestream unter den vielen von der ARD angebotenen Vollreportagen bei ARD Sounds und sportschau.de war bis dato Frankreich - Senegal am 16. Juni mit rund 300.000 Abrufen. Gefragt sind auch die WM-Angebote auf sportschau.de: Seit Beginn der WM gab es rund 50 Millionen Nutzungen dieser Inhalte.Und so geht es weiter mit der FIFA WM 2026 in der ARD:Am Sonntag, 28. Juni zeigt die ARD ab 20:15 Uhr das Sechzehntelfinale Südafrika - Kanada (Anstoß: 21:00 Uhr) live im Ersten und in der ARD Mediathek. Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger moderieren die Übertragung aus Los Angeles, Reporter der Partie ist Philipp Sohmer.Am Dienstag, 30. Juni gibt es bei der ARD im TV und im Stream ab 18:00 Uhr das Spiel der Elfenbeinküste (Anstoß: 19:00 Uhr) in der Runde der letzten 32. Der Gegner dieser Partie wird noch ermittelt - je nach Verlauf des dritten Spiels in der Gruppe I wird es Frankreich oder Norwegen sein. Lea Wagner moderiert zusammen mit Experte Thomas Hitzlsperger die Sendung. Tom Bartels und Almuth Schult kommentieren.Darüber hinaus werden live im Ersten und in der ARD Mediathek die Sechzehntelfinals am Mittwoch, 1. Juli um 18:00 Uhr mit dem Sieger der England-Gruppe, um 22:00 Uhr mit dem Gewinner der Belgien-Gruppe sowie am Donnerstag, 2. Juli um 21:00 Uhr mit dem Ersten der Spanien-Gruppe übertragen.Weitere Informationen zur FIFA WM 2026 gibt es bei sportschau.de, alles rund um die ARD-übertragungen von der Weltmeisterschaft hier: Fußball WM 2026: Spielplan, Berichterstattung, Kritik (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/fifa-fussball-wm-2026-106.html).Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deFelix Oser, SWR Presse und Public AffairsTel. 07221/929 22986, E-Mail: felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6303195