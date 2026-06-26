Sinkende US-Zölle auf Agrar- und Industriemaschinen könnten einen wichtigen Investitionsimpuls auslösen. Ein führendes Industrieunternehmen profitiert von politischem Rückenwind, starken Quartalszahlen und einem bestätigten charttechnischen Ausbruch.Die jüngste Zollentscheidung der US-Regierung könnte für einen großen Industriekonzern zum wichtigen Kurstreiber werden. Die Abgaben auf landwirtschaftliche Geräte wurden von 25 auf 15 Prozent gesenkt. Auch ausgewählte Industriemaschinen fallen künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär