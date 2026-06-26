Bitcoin rutscht unter 60.000 US-Dollar, während Anleger Milliarden aus Spot-ETFs abziehen. Experten sehen erste Bodensignale. Sie warnen aber vor einer möglichen Bärenfalle. Der Druck auf Bitcoin nimmt weiter zu. Aus börsengehandelten US-Spot-Bitcoin-ETFs flossen in den vergangenen 30 Tagen netto 6,4 Milliarden US-Dollar ab. Laut Mizuho ist das der größte monatliche Abfluss seit dem Start der Fonds im Jahr 2024. Auch in dieser Woche zogen Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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