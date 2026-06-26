Apple hebt Preise an - Chipkosten rücken in den Fokus

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Das Unternehmen erhöht die Preise für seine Produkte um fast 20 %, um die steigenden Speicherchipkosten zu decken.



Apple hat im laufenden Produktzyklus die Preise für mehrere Geräte angehoben, darunter MacBooks, iPads, HomePod und Apple TV. Die Preiserhöhungen liegen im Schnitt bei knapp 20 %. An der Börse kam der Schritt zunächst nicht gut an: Die Apple-Aktie verlor im gestrigen Handel etwa 6 %.



Als Begründung nennt der US-Konzern gestiegene Kosten für Speicherchips. Hintergrund ist die hohe Nachfrage nach Speicherkomponenten, unter anderem durch den Ausbau von KI-Rechenzentren. Dadurch lässt sich nicht jeder Bedarf kurzfristig decken, was die Preise für Speicherchips spürbar steigen lässt. Apple-CEO Tim Cook verwies in diesem Zusammenhang darauf, in seiner rund 40-jährigen Karriere noch nie einen so schnellen Anstieg bei Komponentenkosten erlebt zu haben. Apple gibt den Kostendruck nun teilweise an Konsumentinnen und Konsumenten weiter, um die Bruttomarge von rund 50 % zu stützen; weitere Preisanpassungen schloss das Unternehmen dabei nicht aus.



Zusätzliche Relevanz erhält das Thema durch den wachsenden Speicherbedarf in Endgeräten, insbesondere im Zusammenspiel mit KI-Funktionen wie "Apple Intelligence". Mehr lokale Verarbeitung und größere Modelle können dazu führen, dass Speicherkapazitäten in Geräten stärker nachgefragt werden.



Die Meldung fällt zeitlich zudem in eine Phase, in der der Speichersektor ohnehin im Fokus steht: Nach dem jüngsten Quartalsbericht von Micron, der alle Markterwartungen übertroffen hatte ( siehe News vom 25.06.2026 ), konnten mehrere Halbleiterwerte zuletzt zulegen. Micron gewann gestern etwa 15,7 %, Western Digital rund 4,9 % und SanDisk ungefähr 22 %. Seit Jahresbeginn liegen die drei "Schaufelhersteller des KI-Ausbaus" mit etwa 325 % (Micron), rund 292 % (Western Digital) und sogar über 883 % (SanDisk) weit im Plus.



















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Quelle: HSBC









Apple hat im laufenden Produktzyklus die Preise für mehrere Geräte angehoben, darunter MacBooks, iPads, HomePod und Apple TV. Die Preiserhöhungen liegen im Schnitt bei knapp 20 %. An der Börse kam der Schritt zunächst nicht gut an: Die Apple-Aktie verlor im gestrigen Handel etwa 6 %.Als Begründung nennt der US-Konzern gestiegene Kosten für Speicherchips. Hintergrund ist die hohe Nachfrage nach Speicherkomponenten, unter anderem durch den Ausbau von KI-Rechenzentren. Dadurch lässt sich nicht jeder Bedarf kurzfristig decken, was die Preise für Speicherchips spürbar steigen lässt. Apple-CEO Tim Cook verwies in diesem Zusammenhang darauf, in seiner rund 40-jährigen Karriere noch nie einen so schnellen Anstieg bei Komponentenkosten erlebt zu haben. Apple gibt den Kostendruck nun teilweise an Konsumentinnen und Konsumenten weiter, um die Bruttomarge von rund 50 % zu stützen; weitere Preisanpassungen schloss das Unternehmen dabei nicht aus.Zusätzliche Relevanz erhält das Thema durch den wachsenden Speicherbedarf in Endgeräten, insbesondere im Zusammenspiel mit KI-Funktionen wie "Apple Intelligence". Mehr lokale Verarbeitung und größere Modelle können dazu führen, dass Speicherkapazitäten in Geräten stärker nachgefragt werden.Die Meldung fällt zeitlich zudem in eine Phase, in der der Speichersektor ohnehin im Fokus steht: Nach dem jüngsten Quartalsbericht von Micron, der alle Markterwartungen übertroffen hatte (), konnten mehrere Halbleiterwerte zuletzt zulegen. Micron gewann gestern etwa 15,7 %, Western Digital rund 4,9 % und SanDisk ungefähr 22 %. Seit Jahresbeginn liegen die drei "Schaufelhersteller des KI-Ausbaus" mit etwa 325 % (Micron), rund 292 % (Western Digital) und sogar über 883 % (SanDisk) weit im Plus.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC





