DJ WOCHENVORSCHAU/29. Juni bis 5. Juli (27. KW)

=== M O N T A G, 29. Juni 2026 *** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 2Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 10:00 DE/Nagarro SE, HV *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni 12:01 US/Honeywell Aerospace Inc, Abspaltung der Luftfahrttechniksparte von Honeywell International *** 17:30 DE/Siemens AG, Pre-Close Call 3Q *** 19:30 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des EZB-Forums zu Central Banking *** - US/Alphabet Inc (Google-Holding), wird Teil des Dow Jones Industrial Average D I E N S T A G, 30. Juni 2026 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Juni *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/staatliche Statistikbehörde) Juni *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni *** 10:00 AT/Kontron AG, HV *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen Juni 10:00 DE/Bundeskartellamt, Jahresbericht *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 14:00 BG/Shelly Group SE, HV *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni *** 15:30 PO/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu KI bei EZB-Forum zu Central Banking *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni 16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q *** - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung M I T T W O C H, 1. Juli 2026 01:50 JP/Tankan 2Q *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 10:00 DE/Norma Group SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juni 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen von 3,5 Mrd EUR *** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 1H *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni *** 15:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei EZB-Forum zu Central Banking (mit Fed-Chairman Warsh und BoE-Gouverneur Bailey) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 16:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Abschlussworte bei EZB-Forum zu Central Banking *** 16:00 US/Bauausgaben Mai *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA), Vorwoche *** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call 1H - US/Treffen USA, Mexiko, Kanada wegen des Auslaufens des USMCA-Handelsabkommens am 1. Juli - HK/Börsenfeiertag: Hongkong D O N N E R S T A G, 2. Juli 2026 06:30 CH/SNB-Finanzstabilitätsbericht 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q *** 09:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 11:00 DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 2Q *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai *** 12:00 PO/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Rolle von Zentralbanken beim Klimaschutz *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai *** 19:55 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung von Generali - FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Pre-Close-Call 1H für Sell-Side Analysten - US/Verkürzter US-Anleihehandel F R E I T A G, 3. Juli 2026 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Service S&P Global Juni *** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni 10:00 DE/Einhell Germany AG, HV 10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei 26th Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni *** 16:30 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Fiscal & Monetary Policy: Is the Line Starting to Blur" *** - IT/Unicredit SpA, Ende der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot - US/Börsenfeiertag: USA S A M S T A G, 4. Juli 2026 *** 10:00 FR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei 26th Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence S O N N T A G, 5. Juli 2026 *** AT/Opec+-Meeting ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.