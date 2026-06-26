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Dow Jones News
26.06.2026 16:21 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/29. Juni bis 5. Juli (27. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/29. Juni bis 5. Juli (27. KW) 

=== 
M O N T A G, 29. Juni 2026 
*** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 2Q 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 
  10:00 DE/Nagarro SE, HV 
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni 
  12:01 US/Honeywell Aerospace Inc, Abspaltung der Luftfahrttechniksparte von 
     Honeywell International 
*** 17:30 DE/Siemens AG, Pre-Close Call 3Q 
*** 19:30 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des EZB-Forums zu 
     Central Banking 
 
***   - US/Alphabet Inc (Google-Holding), wird Teil des Dow Jones Industrial Average 
 
D I E N S T A G, 30. Juni 2026 
*** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) Juni 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (CFLP/staatliche Statistikbehörde) Juni 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Mai 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni 
*** 10:00 AT/Kontron AG, HV 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, 
     Nordrhein-Westfalen und Sachsen Juni 
  10:00 DE/Bundeskartellamt, Jahresbericht 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 
  14:00 BG/Shelly Group SE, HV 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 
*** 15:30 PO/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu KI bei EZB-Forum zu 
     Central Banking 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni 
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni 
  16:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai 
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q 
 
***   - DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für 
     Wirtschaftsforschung 
 
M I T T W O C H, 1. Juli 2026 
  01:50 JP/Tankan 2Q 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     Juni 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     Juni 
  10:00 DE/Norma Group SE, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     Juni 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juni 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im 
     Volumen von 3,5 Mrd EUR 
*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 1H 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni 
*** 15:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei EZB-Forum zu 
     Central Banking (mit Fed-Chairman Warsh und BoE-Gouverneur Bailey) 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) 
     Juni 
*** 16:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Abschlussworte bei EZB-Forum zu 
     Central Banking 
*** 16:00 US/Bauausgaben Mai 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA), Vorwoche 
*** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call 1H 
 
    - US/Treffen USA, Mexiko, Kanada wegen des Auslaufens des 
     USMCA-Handelsabkommens am 1. Juli 
    - HK/Börsenfeiertag: Hongkong 
 
D O N N E R S T A G, 2. Juli 2026 
  06:30 CH/SNB-Finanzstabilitätsbericht 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q 
*** 09:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP 
*** 11:00 DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 2Q 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai 
*** 12:00 PO/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Rolle von Zentralbanken beim 
     Klimaschutz 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai 
*** 19:55 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung von Generali 
 
    - FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Pre-Close-Call 1H für 
     Sell-Side Analysten 
    - US/Verkürzter US-Anleihehandel 
 
F R E I T A G, 3. Juli 2026 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Service S&P Global Juni 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
  10:00 DE/Einhell Germany AG, HV 
  10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei 26th Les Rencontres 
     Économiques d'Aix-en-Provence 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Juni 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni 
*** 16:30 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Fiscal & 
     Monetary Policy: Is the Line Starting to Blur" 
 
***   - IT/Unicredit SpA, Ende der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot 
    - US/Börsenfeiertag: USA 
 
S A M S T A G, 4. Juli 2026 
*** 10:00 FR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei 26th Les Rencontres 
     Économiques d'Aix-en-Provence 
 
S O N N T A G, 5. Juli 2026 
***    AT/Opec+-Meeting 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
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Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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