DJ WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Juli (28. KW)

=== M O N T A G, 6. Juli 2026 *** 08:00 DE/Auftragseingang Mai *** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Mai 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Juni *** 16:00 US/ISM-Index Service Juni *** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 2Q *** 20:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zum Abschluss einer ESZB-Forschungskonferenz *** - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 2Q D I E N S T A G, 7. Juli 2026 *** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA), Vorwoche *** 20:00 US/Protokoll der FOMC-Beratungen vom 16./17. Juni *** - IT/Unicredit SpA, Bekanntabe der Ergebnisse der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot M I T T W O C H, 8. Juli 2026 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht *** - US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Update des Weltwirtschaftsausblicks D O N N E R S T A G, 9. Juli 2026 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni *** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni 07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai 10:00 DE/Fielmann Group AG, HV 10:00 DE/Baader Bank AG, HV 10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni - BE/Treffen der Eurogruppe - DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung über möglichen weiteren Jobabbau und Werkschließungen F R E I T A G, 10. Juli 2026 *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni *** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H *** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei 30th Annual Government Roundtable *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q - BE/Treffen des Ecofin ===

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June 26, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)

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