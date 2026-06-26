Anzeige
Mehr »
Freitag, 26.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Tagebau oder Tiefsee-Bergbau: Für welchen Fußabdruck entscheidet sich die Welt?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
26.06.2026 16:21 Uhr
198 Leser
Artikel bewerten:
(0)

WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Juli (28. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Juli (28. KW) 

=== 
M O N T A G, 6. Juli 2026 
*** 08:00 DE/Auftragseingang Mai 
*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Mai 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Mai 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Juni 
*** 16:00 US/ISM-Index Service Juni 
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call 2Q 
*** 20:30 IT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zum Abschluss einer 
     ESZB-Forschungskonferenz 
 
***  - DE/Gea Group AG, Pre-Close-Call 2Q 
 
D I E N S T A G, 7. Juli 2026 
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Mai 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA), Vorwoche 
*** 20:00 US/Protokoll der FOMC-Beratungen vom 16./17. Juni 
 
***  - IT/Unicredit SpA, Bekanntabe der Ergebnisse der 
     weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot 
 
M I T T W O C H, 8. Juli 2026 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 
     6 Mrd EUR 
  15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht 
 
***   - US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Update des Weltwirtschaftsausblicks 
 
D O N N E R S T A G, 9. Juli 2026 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni 
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni 
  07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai 
  10:00 DE/Fielmann Group AG, HV 
  10:00 DE/Baader Bank AG, HV 
  10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV 
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni 
 
    - BE/Treffen der Eurogruppe 
    - DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung über möglichen weiteren 
     Jobabbau und Werkschließungen 
 
F R E I T A G, 10. Juli 2026 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni 
*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H 
*** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei 
     30th Annual Government Roundtable 
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q 
 
    - BE/Treffen des Ecofin 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.