Paris (www.anleihencheck.de) - Der Euro setzt seinen Abwärtstrend fort und erreichte am Mittwoch mit 1,1325 Dollar den niedrigsten Kurs seit Ende Mai 2025, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Wichtigster Impulsgeber seien wohl die Zinserwartungen, die sich zuletzt zugunsten des Greenback entwickelt hätten. Auslöser seien jüngste Signale der US-Notenbank gewesen. Fed-Chef Kevin Warsh habe nach seiner ersten Zinssitzung die Bedeutung der Preisstabilität betont und damit Spekulationen auf einen restriktiveren geldpolitischen Kurs genährt. Die Terminmärkte würden nun für die Fed im Jahresverlauf mehr Zinsschritte einpreisen als für die Europäische Zentralbank. Dies verleihe dem Dollar zusätzlichen Auftrieb, zumal EZB-Chefin Christine Lagarde am Montag betont habe, dass die Europäische Zentralbank nicht stärker auf die Auswirkungen des Nahostkonflikts reagieren müsse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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