© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie US-Börsen werden von anhaltenden Tech-Verkäufen gebeutelt, während Substanzwerte Dow & Co stabilisieren. Der DAX baut seine Verluste im Späthandel aus. Der Ölpreis fällt unter 70 US-Dollar, Gold legt zu.An der Wall Street steuern S&P 500 und Nasdaq auf den fünften Verlusttag in Folge zu. Im frühen US-Handel (Stand 16:30 Uhr) tendieren beide Indizes etwas schwächer, während sich der Dow-Jones-Index wie schon die Tage zuvor stabiler hält. Im Techsektor geht der Ausverkauf weiter. Titel von Micron, Seagate, Sandisk und Western Digital büßen zwischen rund 6,0 und 9,0 Prozent ein. Apple kann sich etwas von dem Ausverkauf erholen und verteuert sich um 1,2 Prozent, Microsoft gewinnt 2,9 …
Enthaltene Werte: DE0007664039,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,XD0002742XXX,KRD020020XXX,DE000ZAL1111,HK0000004XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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