© Foto: OpenAIKorea und die USA zünden einen 150-Milliarden-Pakt für Werften. Doch noch ist offen, welche Projekte den Schiffbau-Boom wirklich tragen.Die Korea-US Strategic Investment Corporation, vier politische Finanzierungsinstitutionen und drei koreanische Schiffbauer haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um 150 Milliarden US-Dollar in koreanisch-amerikanische Schiffbauinvestitionen zu investieren, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag mit. Dies ist Teil eines deutlich größeren Korea-USA-Investitionspakets über 350 Milliarden US-Dollar. Weitere 200 Milliarden US-Dollar sollen in strategische Sektoren wie Energie, Zukunftsindustrien, Materialien und Batterie-Lieferketten fließen. Die …
Enthaltene Werte: EU0009652XXX,XD0002752XXX,KRD020020XXXDen vollständigen Artikel lesen
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