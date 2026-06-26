Lübeck (ots) -Der Campus Hörakustik in Lübeck ist vom Sozialverband Deutschland (SoVD), Landesverband Schleswig-Holstein e.V., mit dem Gütesiegel für sein besonderes Engagement im Bereich Inklusion ausgezeichnet worden. Mit der Verleihung würdigt der SoVD die konsequente und beispielhafte Umsetzung inklusiver Bildungsangebote am bundesweit zentralen Ausbildungszentrum für Hörakustikerinnen und Hörakustiker.Der Campus Hörakustik in Lübeck vereint Berufsschule, Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, Internat und Fortbildungsangebote unter einem Dach. Jährlich absolvieren an diesem renommierten Bildungszentrum mehrere tausend Auszubildende aus ganz Deutschland Teile ihrer dualen Ausbildung. Für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und unterschiedlichen Unterstützungsbedarfen setzt der Campus Hörakustik seit vielen Jahren Maßstäbe."Inklusion ist für uns kein Zusatzangebot, sondern ein grundlegender Bestandteil unseres Bildungsauftrags", erklärt Marcus Nissen, Leiter Abteilung Bildungsmanagement der Akademie für Hörakustik (afh) am Campus Hörakustik. "Wir schaffen Rahmenbedingungen, die allen Auszubildenden die bestmöglichen Chancen auf einen erfolgreichen Berufsabschluss eröffnen - unabhängig von individuellen Voraussetzungen oder Einschränkungen."Die Auszeichnung durch den SoVD Schleswig-Holstein unterstreicht die besondere gesellschaftliche Bedeutung dieser Arbeit. Der Sozialverband setzt sich seit 1917 für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und sozialen Benachteiligungen ein. Mit dem Gütesiegel werden Einrichtungen und Organisationen gewürdigt, die Inklusion nicht nur fördern, sondern aktiv leben."Der Campus Hörakustik zeigt in vorbildlicher Weise, wie inklusive Bildung gelingen kann", betont Mario Eggers, Experte für Barrierefreiheit beim SoVD Schleswig-Holstein. "Hier werden Barrieren abgebaut, individuelle Unterstützung ermöglicht und Chancengleichheit praktisch umgesetzt. Dieses Engagement verdient besondere Anerkennung."Prof. Dr. Ulrich Hase, ehemaliger Landesbeauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderung und Berater für Inklusion am Campus Hörakustik, ergänzt: "Hörakustiker setzen sich bundesweit für die Verbesserung der Kommunikationsbedingungen hörgeschädigter Menschen ein und sind Botschafter für Inklusion und Barrierefreiheit. Hier geht der Campus Hörakustik mit außergewöhnlich gutem Beispiel voran - durch den ständigen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, durch vielfältige Maßnahmen zur Inklusion und die schrittweise Umsetzung von Barrierefreiheit. Deshalb ist das Gütesiegel des Sozialverbandes Deutschland verdient und Ansporn, sich weiterhin zu engagieren."Jens Rießen, Studiendirektor der Bundesoffenen Landesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen (LBS) am Campus Hörakustik, betont: "Unser Versprechen für die Zukunft ist klar: Wir sind permanent bestrebt, uns immer weiterzuentwickeln und noch besser zu werden. Wir wollen neue Wege finden, um Teilhabe noch selbstverständlicher zu machen und als Campus ein Leuchtturm für gelebte Inklusion zu bleiben."Die Auszeichnung würdigt zugleich die gesellschaftlich wichtige Arbeit der Hörakustikerinnen und Hörakustiker. In ihrem Gesundheitsfachberuf begleiten sie Menschen mit Hörminderungen auf ihrem Weg zu mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Durch moderne Hörsysteme, individuelle Beratung und langfristige Betreuung leisten Hörakustiker einen wesentlichen Beitrag, Kommunikationsbarrieren abzubauen und die Lebensqualität von schwerhörigen Menschen nachhaltig zu verbessern.Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels gewinnt diese Aufgabe zunehmend an Bedeutung. Hörakustiker erleichtern Menschen mit Schwerhörigkeit den Zugang zu Bildung, Beruf, sozialem Austausch und kulturellem Leben - zentrale Voraussetzungen für eine inklusive Gesellschaft.Mit der Verleihung des Gütesiegels würdigt der SoVD Schleswig-Holstein daher nicht nur die inklusive Bildungsarbeit am Campus Hörakustik, sondern auch den gesellschaftlichen Beitrag eines Berufsstandes, dessen tägliche Arbeit Menschen mit Hörminderung Teilhabe ermöglicht.Über den Campus HörakustikDer Campus Hörakustik in Lübeck ist das bundesweit zentrale Aus- und Fortbildungszentrum der Hörakustik. Hier werden die theoretischen und praktischen Ausbildungsinhalte für angehende Hörakustikerinnen und Hörakustiker aus ganz Deutschland vermittelt. Der Campus vereint modernste Bildungs-, Wohn- und Fortbildungseinrichtungen und setzt sich für eine hochwertige, praxisnahe und inklusive Ausbildung ein.Über den SoVD Schleswig-HolsteinDer Sozialverband Deutschland (SoVD) Schleswig-Holstein engagiert sich für soziale Gerechtigkeit, Inklusion, Barrierefreiheit und die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen.Als gemeinnütziger Verein vertritt er in Schleswig-Holstein über 180.000 Mitglieder. Mit dem Gütesiegel zeichnet der Verband Einrichtungen und Organisationen aus, die sich in besonderer Weise für eine inklusive Gesellschaft einsetzen.Pressekontakt:presse@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/6303218