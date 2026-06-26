Bei den Investoren wachsen nach den jüngsten Nachrichten die Zweifel, ob die Konsumenten die Preiserhöhungen der Technologiekonzerne noch in der Masse mittragen werden. Erstmals gibt Apple die gestiegenen Halbleiterpreise jetzt an seine Kunden weiter. Noch kommen die Gewinne und hohen Margen der Chipunternehmen wie Micron Technology zustande, weil Konzerne wie Apple diese noch bezahlen. Wenn aber der Kunde die höheren Preise nicht mehr bezahlt, spult sich die Kette von hinten auf und trifft die hochbewertete Halbleiterbranche empfindlich.

Im DAX zeigte sich diese Skepsis heute an den Kursverlusten in den Aktien von Infineon. Aber auch Siemens Energy wurde verkauft. Die Investoren positionierten sich vor dem Wochenende stattdessen in den defensiven Sektoren und bevorzugten die Anteilsscheine der Versorger und der Versicherungsunternehmen.

Im Gesamtmarkt wird jede negative Nachricht derzeit zum Anlass für Gewinnmitnahmen genutzt - ein Zeichen, dass der Aktienmarkt vor einer Konsolidierung stehen könnte. Ob es sich um die Preiserhöhungen von Apple oder um die Situation im Nahen Osten handelt: Jeder Impuls wird derzeit genutzt und der Verkaufsknopf gedrückt.

Das Quartalsende in Kombination mit dem bevorstehenden Wochenende und der verkürzten Handelswoche in den USA wirft seine Schatten voraus. Auch der Terminkalender zeigt sich stark ausgedünnt und fokussiert sich nur noch auf wenige Themen in Europa und den USA.

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