Hyperliquid wandelt sich. Was als reine Handelsplattform für Derivate begann, will zum Finanzzentrum der Krypto-Welt aufsteigen. Diese Transformation hat nun den Hedgefonds Multicoin Capital auf den Plan gerufen. Die Investmentfirma sieht im HYPE-Token massives Potenzial und prognostiziert einen Kursanstieg auf 319 Dollar bis zum Jahr 2028.Der aktuelle Kurs von rund 63 Dollar spiegelt für Multicoin die Realität nicht wider. Der Grund: Der Markt betrachte das Projekt zu eng als bloße Krypto-Börse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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