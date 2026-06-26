DJ US-Verbraucherstimmung bessert sich bei nachgebenden Benzinpreisen

Von Jessica Coacci

DOW JONES--Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich im Juni nach den jüngsten Rekordtiefs verbessert, was mit einem Rückgang der Benzinpreise einherging. Der von der University of Michigan erhobene Index für die Verbraucherstimmung stieg in seiner endgültigen Veröffentlichung für Juni auf 49,5, nach einem Wert von 44,8 im Mai. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Wert von 49,0 erwartet.

Die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung über die nächsten fünf Jahre stiegen um 16 Prozent. Dies liege offenbar daran, dass die Sorgen der Verbraucher über die langfristigen Folgen des Iran-Konflikts nachließen, sagte Joanne Hsu, die Direktorin der Umfrage. Dennoch verbleibe die Stimmung im negativen Bereich und liege um 13 Prozent unter dem Wert vom Februar 2026, also vor Beginn des Iran-Konflikts, fügte Hsu hinzu.

Die Inflationserwartungen auf Sicht von fünf Jahren sanken von 3,9 Prozent im Vormonat auf 3,3 Prozent, während die einjährigen Erwartungen bei 4,6 Prozent blieben. Ökonomen und Vertreter der US-Federal Reserve beobachten die Kennzahlen zu den langfristigen Inflationserwartungen genau, um sicherzustellen, dass der Preisdruck nicht zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wird.

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June 26, 2026 10:39 ET (14:39 GMT)

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