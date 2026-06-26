Gurobean, der Nachfolger des "Burrito Optimization Game" mit über 85.000 Spielrunden, führt in fortgeschrittene Konzepte wie Nichtlinearität und Unsicherheit ein.

Gurobi Optimization, LLC, der Marktführer im Bereich der Entscheidungsintelligenz-Technologie, gab heute die Einführung von Gurobean: The Coffee Optimization Game bekannt, einem neuen Lernspiel, das Nichtlinearität, Simulation und Entscheidungsfindung unter Unsicherheit anschaulich veranschaulicht.

Nach dem Erfolg des Burrito Optimization Game das seit seiner Einführung 2022 von Lernenden weltweit über 85.000 Mal gespielt wurde versetzt Gurobean die Spieler hinter die Theke eines virtuellen Cafés, wo sie wichtige Entscheidungen in Bezug auf Preisgestaltung, Personalbesetzung, Warteschlangenmanagement, Lagerbestände und vieles mehr treffen müssen.

Das kostenlose, interaktive Spiel unterstreicht Gurobis kontinuierliches Engagement für frei zugängliche Bildung und vermittelt den Spielern:

den Wert der mathematischen Optimierung

wie schnell Entscheidungsprobleme in der Praxis zu komplex werden, um sie durch Ausprobieren zu lösen

wie Nichtlinearität und Unsicherheit die Vorhersage von Ergebnissen erschweren

warum Solver wie Gurobi und andere Optimierungsalgorithmen unerlässlich sind, um Entscheidungen zu finden, die in vielen möglichen Szenarien gut funktionieren

Gurobean wurde gemeinsam mit Dr. Larry Snyder, stellvertretende Hochschulleitung und Professor an der Lehigh University, entwickelt, der auch als leitender Story-Entwickler und Spielproduzent für das Burrito Optimization Game fungierte.

"Wir haben Gurobean für alle SchülerInnen und StudentInnen entwickelt, die etwas über nichtlineare Optimierung lernen möchten, aber man könnte sogar das Wort 'nichtlinear' weglassen. Wir glauben, dass dies ein großartiges Spiel für alle ist, die etwas über Problemlösung aus der Perspektive der Optimierung lernen möchten", sagt Dr. Snyder.

Für Pädagogen, die das Spiel im Unterricht einsetzen möchten, steht eine Bibliothek mit kostenlosen Ressourcen zur Verfügung, darunter ein Lehrerhandbuch, ein Beispiel-Unterrichtsplan und eine Kurzanleitung zur Durchführung eines Meisterschaftsspiels.

Zudem bietet eine virtuelle Expertin im Spiel namens "Alinea" (eine Anspielung auf Nichtlinearität) den Spielern hilfreiche Tipps und Erklärungen zu Grafiken, Nichtlinearität und der Zulässigkeit von Lösungen.

"Das Burrito Optimization Game hat gezeigt, dass ein echtes Interesse daran besteht, Optimierung auf zugängliche und praxisnahe Weise zu erlernen. Gurobean geht noch einen Schritt weiter, da die Entscheidungen, vor denen die Spieler stehen, die Komplexität widerspiegeln, mit der Unternehmen täglich umgehen", sagt Duke Perrucci, CEO von Gurobi. "Wir hoffen, dass dies nicht nur eine leistungsstarke Ressource für den Unterricht sein wird, sondern auch für Geschäftsanwender, die den Wert der mathematischen Optimierung in der Industrie verstehen möchten."

Wer bereits über ein Gurobi-Konto verfügt, kann hier auf Gurobean zugreifen; neue Nutzer können sich registrieren, um ein User-Portal-Konto zu erstellen.

Über Gurobi

Gurobi ist der weltweit leistungsstärkste Optimierungs-Solver, der Organisationen dabei hilft, im Kontext komplexer, realer Entscheidungsprobleme die optimale Vorgehensweise zu bestimmen. Gurobi ist eine integrale KI-Technologie, die mathematische Optimierung nutzt, um Daten in zuverlässige, vertretbare Entscheidungen umzuwandeln.

Organisationen in verschiedenen Branchen nutzen Gurobi, um Lieferketten zu optimieren, Ressourcen zuzuweisen, Produkte zu bepreisen und Risiken zu managen. Mit Gurobi können Sie schnell handeln, komplexe Systeme ohne Kompromisse modellieren und vertretbare Entscheidungen treffen.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Nord- und Südamerika, Europa und Asien vertreten. Das Unternehmen betreut Kunden in über 40 Branchen, darunter führende Organisationen wie SAP, Air France und die National Football League. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gurobi.com/ oder telefonisch unter +1 713 871 9341.

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