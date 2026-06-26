Baden-Baden (ots) -Wenn draußen 44 Grad drohen: SWR TV schaltet auf EiszeitAm Samstag, 27. Juni 2026, könnte Deutschland die heißeste Nacht des Jahres erleben. Meteorologen erwarten Temperaturen von bis zu 44 Grad und eine tropische Nacht. Grund genug für den SWR, spontan die Reißleine zu ziehen - und eine ganz besondere Sommernacht auszurufen: die "SWR Kühlnacht". Der SWR zeigt in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine außergewöhnliche Programmauswahl voller Eis, Schnee und Winterzauber. Von den Gletschern Südtirols über die eisigen Weiten der Antarktis bis hin zu verschneiten Schwarzwaldlandschaften und Schweizer Winterbahnen - in dieser Nacht gilt: Zuschauen kann die Temperatur zwar nicht senken, aber vielleicht zumindest das persönliche Hitzeempfinden."Kleine Flucht in Eis und Schnee""Wenn draußen alles glüht, schicken wir unser Publikum einfach auf eine kleine Flucht in Eis und Schnee", sagt SWR Channel-Manager Philipp Bitterling. "Wir zeigen den schönsten Schnee von gestern - und hoffen, dass er wenigstens im Kopf für ein paar Grad Abkühlung sorgt. Die Kühlnacht ist vor allem eine augenzwinkernde Sommeraktion. Manchmal darf Fernsehen einfach auch Spaß machen."Der vorläufige Programmablauf im Fernsehen des SWR:Weißes Südtirol - Ein Winter in den Bergen (23:35 Uhr)Alexander Gerst auf Expedition: Im Herz der Arktis (1:05 Uhr)Hütten, Schlitten und Spaß im Winter (1:50 Uhr)Expedition in die Heimat: Winter im Hochschwarzwald (2:20 Uhr)Expedition in die Heimat: Winterurlaub im Montafon (3:05 Uhr)Eisenbahn-Romantik: Winterzauber Schweiz (3:50 Uhr)Eisenbahn-Romantik: Winter im Waadtland - Zahnradbahn in den Schnee (5:20 Uhr)"Reisetipp Südwest: Wintersport am Feldberg" (5:50 Uhr)Weitere Infos unter http://swr.li/hitzefrei-2026Fotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, E-Mail: felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6303234