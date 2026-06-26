Der erfolgreiche Börsengang von SpaceX könnte sich für Matador Secondary Private Equity als bedeutender Ergebnistreiber erweisen. Da Fonds aus dem Portfolio des Unternehmens frühzeitig in den Raumfahrtkonzern investiert hatten, dürfte allein die Neubewertung dieser Beteiligung im laufenden Jahr einen Ertragsbeitrag von rund 2 Mio. Schweizer Franken liefern. Das entspräche fast der Hälfte der gesamten Fondserträge des Vorjahres und könnte ein wichtiger Impuls für ein deutlich stärkeres Geschäftsjahr 2026 werden.

Matador positioniert sich als Zugangsanbieter zu einem Marktsegment, das für viele Anleger nur schwer erreichbar ist. Über die Gesellschaft können Investoren indirekt in Private-Equity-Fonds investieren, die üblicherweise hohe Mindestanlagesummen und lange Kapitalbindungsfristen voraussetzen. Der Fokus liegt dabei auf Secondary-Investments, also dem Erwerb bestehender Fondsbeteiligungen mit bereits bekannten Portfoliostrukturen. Das verbessert die Transparenz und reduziert das Risiko gegenüber klassischen Primärinvestments, ohne das Renditepotenzial wesentlich zu schmälern.

Die Ertragsbasis des Unternehmens speist sich vor allem aus Wertsteigerungen der Fondsbeteiligungen sowie aus Ausschüttungen nach erfolgreichen Exits. Unterstützt wird dieses Modell durch eine schlanke Kostenstruktur, da die Fixkosten gering gehalten werden und ein wesentlicher Teil der Managementvergütung erfolgsabhängig ausgestaltet ist.

Im vergangenen Jahr wurde das ausgewiesene Ergebnis allerdings von Sondereffekten belastet. Zwar bewegten sich die Fondserträge mit 4,3 Mio. Schweizer Franken weiterhin auf solidem Niveau, lagen damit aber unter dem Vorjahreswert von 5,6 Mio. Schweizer Franken. Belastend wirkte vor allem das schwächere Marktumfeld im Frühjahr, als die US-Zollpolitik die Bewertungen unter Druck setzte. Noch stärker schlugen Währungseffekte zu Buche: Da Matador zu rund zwei Dritteln im US-Dollar und zu etwa einem Drittel im Euro investiert ist, führte die deutliche Aufwertung des Schweizer Franken zu hohen bilanziellen Abwertungen. Unter dem Strich resultierte daraus ein Jahresverlust von 5,3 Mio. Schweizer Franken. Nach Unternehmensangaben haben diese Wechselkurseffekte allerdings nur begrenzten Einfluss auf den wirtschaftlichen Wert der Cashflows, da Ausschüttungen typischerweise reinvestiert werden.

Für das laufende Jahr hellen sich die Perspektiven spürbar auf. Das Portfolio ist inzwischen nahezu vollständig investiert und generiert wachsende Rückflüsse. Bereits im ersten Quartal lagen die Ausschüttungen bei rund 1,5 Mio. Schweizer Franken, während die Kapitalabrufe mit lediglich rund 0,3 Mio. Schweizer Franken deutlich niedriger ausfielen. Damit entsteht zunehmend freier Liquiditätsspielraum für neue Investments.

Zusätzliche Fantasie entsteht durch weitere mögliche Börsengänge im Portfolio. Neben SpaceX gelten unter anderem Anduril, Stripe, Revolut und Canva als potenzielle IPO-Kandidaten. Sollte das Exit-Umfeld freundlich bleiben, könnten daraus zusätzliche Bewertungsgewinne und Ausschüttungen resultieren.

Der Großteil der Erträge stammt zwar weiterhin aus klassischen Small- und Mid-Market-Buyout-Strategien, doch die IPO-Dynamik im Venture-Segment sorgt derzeit für zusätzlichen Rückenwind. Nach einem bereits erfreulichen ersten Halbjahr blickt das Management entsprechend optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf. Vieles spricht dafür, dass Matador nach dem durch Währungseffekte belasteten Vorjahr wieder an die frühere Ertragsdynamik anknüpfen kann.

(aktien-globlal.de, erstellt 26.06.26, 15:45 Uhr, veröffentlicht 26.06.26, 17:30 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

https://www.aktien-global.de/news-cov/newscov_matador_secondary_private_equity/matador_profitiert_von_reifem_portfolio_und_starker_exitdynamik-24271/

Originalmeldung: