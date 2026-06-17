SpaceX hat es geschafft: Dem Unternehmen ist ein IPO mit einer hohen Bewertung gelungen - und im Nachgang gab es noch weitere deutliche Kursgewinne. Das freut insbesondere einige Private-Equity-Fonds, die bereits früh in das Unternehmen investiert hatten. Zu diesen Investoren dieser Fonds zählt wiederum Matador Secondary Private Equity.

Das Unternehmen hatte bereits im Frühjahr darauf hingewiesen, dass ein erfolgreiches SpaceX-IPO erhebliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Portfolios haben könnte. Nach damaligen Schätzungen dürfte allein die Neubewertung dieser Beteiligung im laufenden Geschäftsjahr Fondserträge von mindestens 2 Mio. Schweizer Franken beisteuern. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr hatten sich die Fondserträge auf 4,3 Mio. Schweizer Franken belaufen.

Der Effekt könnte sogar noch größer ausfallen. Schließlich hat sich die Bewertung von SpaceX nach dem Börsengang weiter erhöht. Damit wächst auch das Potenzial für zusätzliche Wertzuwächse in den beteiligten Fonds, die Matador über seine Secondary-Strategie hält.

Hinzu kommt, dass SpaceX nicht die einzige Beteiligung mit Börsenplänen ist. Weitere Unternehmen aus den Fondsportfolios streben ebenfalls den Gang aufs Parkett an. Sollte das Kapitalmarktumfeld freundlich bleiben und weitere IPOs gelingen, könnten die Fondserträge von Matador im laufenden Jahr deutlich über dem Niveau von 2025 liegen. Nach einem Vorjahr, das durch Währungseffekte und ein schwierigeres Marktumfeld belastet war, würde sich damit die Ertragsdynamik spürbar beschleunigen.

(aktien-globlal.de, erstellt 17.06.26, 8:03 Uhr, veröffentlicht 17.06.26, 8:10 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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