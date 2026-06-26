FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 10. Juli





MONTAG, DEN 29. JUNITERMINE UNTERNEHMEN07:50 NLD: Prosus, Jahreszahlen10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung18:00 USA: Snowflake, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 5/26

08:00 SWE: Handelsbilanz 5/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 5/26

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 5/26

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 6/26

11:00 EUR: Industrievertrauen 6/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 6/26

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 6/26



SONSTIGE TERMINE

19:00 PRT: Zentralbanken-Forum der Europäischen Zentralbank (EZB): «Shaping Europe's future: innovation, growth and stability», Sintra

19:45 DEU: «Klimaschutz, Wirtschaft und Arbeit - wie geht das pragmatisch zusammen?» - Hochsauerlandgespräch mit Bundesumweltminister Carsten Schneider, Bestwig

LUX: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Luxemburg

DIENSTAG, DEN 30. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung

10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung

22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 5/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/26

08:00 GBR: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q1/26

08:00 DNK: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 5/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 5/26

09:00 CHE: KOF Frühindikator 6/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/26 10:00 BGR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

10:00 ITA: Erzeugerpreise 5/26

11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 4/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 6/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 5/26



SONSTIGE TERMINE

18:00 DEU: Veranstaltung der Helmut-Schmidt-Stiftung «Hafen im Wandel: Globale Umbrüche und soziale Ungleichheit», Hamburg



MITTWOCH, DEN 1. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung

10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung

10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung

11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: General Mills, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q2/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/26

09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieproduktion 5/26

14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 5/26

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 5/26

18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/26



SONSTIGE TERMINE

BEL: Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel

BEL: Irland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union (EU), Brüssel

EUR: Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit



DONNERSTAG, DEN 2. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz, Issy-les-Moulineaux

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Mai 2026 08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Sainsbury, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 5/26

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.



FREITAG, DEN 3. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung

10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin

HINWEIS

USA: Kein Börsenhandel wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli. Dieser fällt 2026 auf einen Samstag. An den Märkten wird er deshalb auf den Freitag vorgezogen

MONTAG, DEN 6. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/26

09:30 DEU: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 7/26

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26

11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/26

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: ISM-Index 6/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Konferenz Bundesagentur für Arbeit (BA) und DGB Baden-Württemberg zu den Potenzialen und Herausforderungen von KI in den Betrieben

DIENSTAG, DEN 7. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung

11:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung

12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung

DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 5/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 5/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 5/26

14:15 USA: ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt

14:30 USA: Handelsbilanz 5/26



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Personaldebatte OEAG Holding GmbH und Arbeitgeberverband Gesamtmetall zu Bürokratieabbau in Unternehmen

09:00 DEU: Tagesspiegel Background Fachkonferenz Agrar & Ernährung

MITTWOCH, DEN 8. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 USA: Meta, Hauptversammlung

10:00 DEU: WCM, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Leistungsbilanz 5/26

08:45 FRA: Leistungsbilanz 5/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

16:00 USA: Großhandelslagerbestände

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle

21:00 USA: Konsumentenkredite



SONSTIGE TERMINE

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DONNERSTAG, DEN 9. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz

07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung

10:00 DEU: Baader Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hornbach, Hauptversammlung

10:00 AUT: AT&S, Hauptversammlung

10:30 DEU: Expert Bilanz-Pk 2026

12:00 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Geldmenge M2, M3

03:30 CHN: Erzeugerpreise 6/26

08:00 DEU: Handelsbilanz 5/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/26



EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband BdB zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M.

FREITAG, DEN 10. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 6/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Industrieproduktion 5/26



EUR: Treffen der EU-Finanzminister



EUR: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten

SONSTIGE TERMINE

21:00 DEU: Ende der gut fünfmonatigen Generalsanierung der Bahnstrecke Köln-Wuppertal-Hagen

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