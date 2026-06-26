Paris (www.anleihencheck.de) - Bevor wir zu den Gefühlen kommen, vorab die Fakten: Am kommenden Dienstag werden die Daten für den deutschen Verbraucherpreisindex, kurz VPI, veröffentlicht, so Olaf Hordenbach, Chefredakteur des Kundenmagazins "Märkte & Zertifikate weekly" von BNP Paribas.Der Index messe die durchschnittliche Preisveränderung von Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten zu Konsumzwecken gekauft würden. Umgangssprachlich sei der Verbraucherpreisindex (VPI) die Inflationsrate, an der sich die Menschen orientierten und über die in den Medien so häufig berichtet werde. Der VPI berücksichtige selbstverständlich auch die Preise von Energierohstoffen wie Benzin und Heizöl, die viele Menschen kaufen müssten, um ihre Fahrzeuge zu betreiben und ihre Wohnungen zu beheizen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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