Die Ernennung von Kevin Warsh zum neuen Vorsitzenden der US-Notenbank könnte die Geldpolitik der Vereinigten Staaten stärker verändern, als es der reine Personalwechsel vermuten lässt. Mehr dazu auf wallstreetONLINE TV.Im Interview erklärt der Ökonom Thorsten Polleit, Herausgeber des Boom and Bust Reports, die Folgen aus dem Chefwechsel bei der Fed. Kevin Warsh bringe nicht nur langjährige Erfahrung an den Finanzmärkten mit, sondern habe bereits mit ersten Aussagen für Aufmerksamkeit gesorgt. Besonders bemerkenswert sei seine Kritik an der bisherigen Geldpolitik, erklärt Polleit. Warsh bemängelte wiederholte Zielverfehlungen bei der Inflation und kündigte an, die aufgeblähte Bilanz der …
Enthaltene Werte: EU0009652XXX,US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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