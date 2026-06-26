Überlingen/Heidelberg (ots) -Sie sind echte Kenner des Mittelstandes: 98 Beratungsunternehmen haben in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren mit ihrer Beratungskompetenz gepunktet und tragen ab sofort das TOP CONSULTANT-Siegel 2026. Nur, wer mittelständische Unternehmen nachgewiesenermaßen professionell und performant beraten hat, darf das Beratersiegel erhalten. Als neuer Mentor des Wettbewerbs gratuliert der Unternehmer, Investor und frühere Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg den Preisträgern im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am heutigen Freitag (26. Juni, 18.00 Uhr) in Heidelberg.Mittelständler ticken anders als Konzerne. "Wer im Mittelstand berät, bewegt sich in einer völlig anderen Welt als in einem DAX-Konzern. Dort gibt es für jede Entscheidung fünf Gremien und drei Freigabeschleifen. Im Mittelstand dagegen sitzt dem Berater häufig der Eigentümer selbst gegenüber - jemand, der persönlich ins Risiko geht", sagt Dr. Bianka Knoblach, die zusammen mit Prof. Dr. Dietmar Fink die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) leitet. Die beiden nahmen mit ihrem Team deshalb besonders in den Blick, ob die 132 Beratungsunternehmen, die sich in dieser Runde um das Siegel beworben hatten, ihre Kunden auch mittelstandsgerecht beraten haben.Dazu hatten die Bewerber im Vorfeld Referenzkunden benannt, die anschließend von der WGMB befragt wurden (weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter www.top-consultant.de/pruefkriterien). "Mit TOP CONSULTANT identifizieren wir die Berater, die nachweislich besser mit den besonderen Anforderungen mittelständischer Unternehmen umgehen können als andere", resümiert Professor Fink.Halt und Richtung geben für den Mittelstand: Das sieht Karl-Theodor zu Guttenberg als die ureigene Aufgabe guter, mittelstandsorientierter Beratung an. Zumal in diesen bewegten Zeiten, wie er anlässlich der Preisverleihung sagt: "Es bedarf kluger Köpfe, klarer Worte und nicht zuletzt Mutes. Die Herausforderungen sind bekannt - hohe Kosten, Bürokratie, geopolitische Verwerfungen, gestörte Lieferketten. Für viele Unternehmen ist die Komplexität unserer Zeit eine Zumutung." Für die Top-Consultants sei dies hingegen Alltag. "Und genau das macht ihre Arbeit unverzichtbar."Damit alle Bewerber die gleichen Chancen haben, ist das Benchmarking in drei Größenklassen unterteilt, die sich nach der Anzahl der Beschäftigten richten: bis zehn Mitarbeiter, elf bis 50 Mitarbeiter und mehr als 50 Mitarbeiter. Pro Größenklasse ermittelte die WGMB zusätzlich den "Berater des Jahres" - das Unternehmen, das auf Rang eins in seiner Größenklasse liegt. Die Platzierungen:Größenklasse der Beratungsunternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern:1. Interpath (Deutschland) GmbH, 80331 München ("Berater des Jahres")2. Dr. Kraus & Cie. KG, 76646 Bruchsal3. AWADO Gruppe, 63263 Neu-IsenburgGrößenklasse der Beratungsunternehmen mit 11 bis 50 Mitarbeitern:1. M&L AG, 60528 Frankfurt am Main ("Berater des Jahres")2. Transfer Partners Unternehmensentwicklungsgesellschaft mbH, 40213 Düsseldorf3. bluecue consulting GmbH & Co. KG, 33602 BielefeldGrößenklasse der Beratungsunternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern:1. Tippenhauer Group GmbH, 21465 Reinbek ("Berater des Jahres")2. feder consulting GmbH, 21079 Hamburg3. GAPWORXX Consulting GmbH, 41748 ViersenAusführliche Unternehmensporträts aller geehrten Unternehmen finden sich ab sofort auf der Website www.top-consultant.de.Weitere Informationen sowie allgemeines Bildmaterial gibt es im Internet unter www.top-consultant.de/presse oder per E-Mail an presse@compamedia.de.Über den Beratervergleich TOP CONSULTANTEntscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Bewerben können sich insbesondere Management-, IT- und Personalberater. Die wissenschaftliche Leitung des von compamedia seit 2010 organisierten Unternehmensvergleichs liegt in den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Dr. Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist der Unternehmer, Investor und frühere Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg. Medienpartner ist das manager magazin. Mehr Informationen unter www.top-consultant.de.Pressekontakt:compamedia GmbHSven KamerarProkurist/Leiter Unternehmenskommunikationpresse@compamedia.deTel. 07551 9498-633Original-Content von: compamedia GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32024/6303239