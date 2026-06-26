Die DZ Bank hat die Zalando-Aktie heute von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft und den fairen Wert von 38 € auf 27 € gesenkt. Das ist ein Rückschnitt von rund 29 Prozent. Anleger fragen sich zu Recht: Wie ernst ist die Lage wirklich? BaFin prüft, DZ Bank rechnet ab Auslöser ist eine laufende Bilanzprüfung durch die BaFin. Analyst Thomas Maul spricht offen von einer "dünnen Informationslage" und schlägt deshalb einen Risikoabschlag von rund 30 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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