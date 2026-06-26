Steigende Temperaturen können unsere Stromversorgung beeinträchtigen, darunter auch Kernkraftwerke und Erdgaskraftwerke. Ein Blick nach Frankreich und Großbritannien. Europa ist in einer Rekordhitzewelle gefangen, und das Stromnetz wird bis an seine Grenzen belastet, da sich viele Menschen mithilfe von Ventilatoren und Klimaanlagen abzukühlen versuchen. Einige Kraftwerke werden allerdings nicht in Betrieb sein, um diese zusätzliche Last zu bewältigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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