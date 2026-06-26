© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie US-Börsen haben ihre Verluste dank starker Substanzwerte abgeschüttelt, doch Tech-Aktien fallen weiter. Der DAX schließt mit deutlichen Verlusten. Öl fällt klar unter 70 US-Dollar, Gold legt zu.An der Wall Street haben die großen Indizes ihre frühen Verluste abgeschüttelt und einheitlich ins Plus gedreht. S&P 500 und Dow-Jones-Index ziehen zuletzt (18:00 Uhr) jeweils 0,2 Prozent an, während sich der Nasdaq Composite 0,1 Prozent über der Nulllinie hält. Das liegt vor allem daran, dass Schwergewichte wie Johnson & Johnson, Microsoft und IBM zulegen können. Im Techsektor geht der Ausverkauf jedoch weiter. Titel von Seagate, Sandisk und Western Digital büßen zwischen rund 7,3 und 10,0 …
Enthaltene Werte: DE0007664039,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,XD0002742XXX,KRD020020XXX,DE000ZAL1111,HK0000004XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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