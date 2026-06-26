DJ Aktien Schweiz etwas leichter - Anleger nehmen Gewinne mit

DOW JONES--Etwas leichter ist der schweizerische Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel gegangen. Auf der Stimmung lastete ein Medienbericht, wonach das KI-Startup OpenAI seinen geplanten Börsengang auf das kommende Jahr verschieben könnte. Der Bericht gab der Furcht vor einem Platzen der KI-Blase zusätzliche Nahrung und veranlasste Anleger zu Gewinnmitnahmen. Schon am Donnerstag hatte Apple entsprechende Sorgen aufkommen lassen, als das Unternehmen Preiserhöhungen für seine Macs und iPads ankündigte und dies mit den stark gestiegenen Speicherchip-Kosten begründete.

Der SMI verlor nach seiner jüngsten Rekordjagd 0,4 Prozent auf 14.173 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 28,32 (zuvor: 21,89) Millionen Aktien.

Technologiewerte und Aktien mit KI-Bezug führten die Verlierer an. ABB verbilligten sich um 2,5 Prozent. Der Konzern liefert Infrastruktur für KI-Rechenzentren. Logitech verloren 3,8 Prozent. In der zweiten Reihe ging es für die Aktien des Apple-Zulieferers Ams-Osram um 5,7 Prozent nach unten.

Unter den defensiven SMI-Schwergewichten, die am Vortag einen guten Lauf hatten, gaben Nestle um 0,3 Prozent nach. Die beiden Pharmawerte Novartis und Roche schafften jedoch den Dreh ins Plus und gewannen jeweils 0,2 Prozent.

Die Aktien der Bank UBS verloren nachrichtenlos 2 Prozent. Die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich hielten sich besser als der Markt und stiegen um bis zu 0,8 Prozent.

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June 26, 2026 11:51 ET (15:51 GMT)

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