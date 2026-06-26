Die jüngste Global Metals & Mining Conference des Brokerhauses Canaccord hat das sprunghaft angestiegene Interesse an der Branche widergespiegelt. Besonders im Fokus der Konferenzteilnehmer stand dabei dieses Mal Kupfer. Von insgesamt 29 Themen-Panels konzentrierten sich 4 ausschließlich auf das rote Industriemetall. Der Hintergrund: Neue Nachfragequellen wie militärische Anwendungen, Energiesicherheit und humanoide Roboter könnten Kupfer eine lang anhaltende Neubewertung bescheren.Auf der Angebotsseite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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