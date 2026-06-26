Der Frankfurter Handel beendete eine nervöse Woche mit deutlichen Abschlägen. Der Dax verlor zum Freitagsschluss 1,29 Prozent auf 24.671,22 Punkte. Damit verabschiedete sich der Leitindex nicht nur von seinem Erholungsversuch vom Vortag, sondern unterschritt auch die charttechnisch relevante 21-Tage-Linie. Während für den Monat Juni ein Minus von 1,7 Prozent steht, rettet sich das Börsenbarometer mit einem knappen Plus von 0,7 Prozent in die zweite Jahreshälfte.Die Schwäche der asiatischen Tech-Werte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär