Schockmoment im Bürokratenviertel der EU: Am Mittwoch ließen die Energieminister der USA, Katars, Nigerias und Algeriens einen gemeinsam unterzeichneten öffentlichen Brief zirkulieren. Darin warnten die Minister der wichtigsten internationalen Gaslieferanten der Europäischen Union vor den gravierenden Auswirkungen der im kommenden Jahr geplanten EU-Methanemissionsregulierung. Die Warnung ist lakonisch, präzise und unmissverständlich. Die von der EU-Kommission geplante D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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