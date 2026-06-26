Anzeige
Mehr »
Freitag, 26.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Tagebau oder Tiefsee-Bergbau: Für welchen Fußabdruck entscheidet sich die Welt?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
26.06.2026 18:45 Uhr
266 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Energie- und Tech-Werte ziehen Börsen ins Minus

DJ MÄRKTE EUROPA/Energie- und Tech-Werte ziehen Börsen ins Minus

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben sich mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet - belastet vor allem von Abgaben im Energie- und Technologiesektor. Der DAX reduzierte sich um 1,3 Prozent auf 24.671 Punkte und gab damit die Vortagesgewinne wieder ab. Der Euro-Stoxx-50 verzeichnete ein Minus von 0,7 Prozent auf 6.222 Punkte. Der Energiesektor büßte mit den weiter nachgebenden Ölpreisen 2 Prozent ein. Diese fielen trotz eines Angriffs auf ein Schiff in der Straße von Hormus weiter. Ein Barrel der Sorte Brent verbilligte sich um 4,1 Prozent auf 72,17 Dollar.

Investoren wetteten darauf, dass das Angebot aus dem Golf weiter steigen werde, wenn Schiffe die Straße von Hormus verließen, hieß es. Bedenken hinsichtlich der Schifffahrt blieben jedoch bestehen. In London reduzierten sich BP um 2,4 Prozent, während Shell um 0,9 Prozent nachgaben. Repsol fielen in Madrid um 0,9 Prozent und die italienische Eni um 1,3 Prozent.

Mit Abgaben zeigten sich auch Technologiewerte, der entsprechende Branchenindex verzeichnete ein Minus von 1,3 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf die kräftigen Verluste des Sektors in Asien, wo Händler wiederum auf Apple gedeutet hatten - der US-Technologieriese will mit Preiserhöhungen steigende Chipkosten kompensieren. Für Verunsicherung sorgte zudem ein Bericht, wonach OpenAI ihren Börsengang möglicherweise verschieben könnte.

Die Aktien von Infineon gaben im DAX um 4,5 Prozent nach. Für die Papiere von Aixtron und Suss Microtec ging es um 1,5 bzw 5,5 Prozent nach unten. In Europa fielen ASML um 1 Prozent und STMicro um 3,8 Prozent. Der Markt sei besorgt über die sprunghaft steigenden Kosten für Speicherchips. Der massive KI-Ausbau entwickele sich zu einem neuen Katalysator für die Inflation, hieß es. Volkswirte sprachen bereits von der zu erwartenden KI-Inflation. Die Auswirkungen dieser Chip-Knappheit seien durch die jüngsten Maßnahmen von Apple unterstrichen worden.

Der Euro legte zum US-Dollar zu auf etwa 1,14 Dollar: Nach Ansicht des Präsidenten der New Yorker Fed, John Williams, ist der aktuelle geldpolitische Kurs "gut positioniert", um die Inflation wieder auf das 2-Prozentziel der Federal Reserve zu bringen. Gleichzeitig räumte er aber ein, dass die Risiken für das doppelte Mandat der Fed fortbestünden. "Die Finanzmärkte haben die Erwartungen für US-Zinserhöhungen in diesem Jahr leicht zurückgeschraubt", so Volkswirtin Samara Hammoud von CBA. Die Renditen von US-Staatsanleihen gingen zurück, da US-Indikatoren darauf hindeuteten, dass die Fed möglicherweise nicht so restriktiv agieren müsse, wie es der Markt derzeit einpreise.

Größter Verlierer im DAX waren Zalando, die um 6,3 Prozent nachgaben. Grund war die Nachricht, dass die deutsche Finanzaufsicht Bafin den Konzernabschluss des Online-Bekleidungshändlers für das vergangene Jahr einer genauen Prüfung unterzieht. Es gebe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass man darin gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe, hieß es von der Bafin zur Begründung. Sollte die Prüfung den Verdacht bestätigen, rechnet die LBBW dennoch nicht mit signifikanten Auswirkungen. Nach Ansicht der Analysten wäre lediglich eine Strafzahlung in einer für Zalando ohne Weiteres verkraftbaren Größenordnung möglich.

VW verloren 3,9 Prozent. Einem Bericht des Manager Magazins zufolge, der sich wiederum auf informierte Personen berief, will der Konzern in den kommenden Jahren bis zu 100.000 der aktuell etwa 657.000 Arbeitsplätze abbauen.

Evonik legten dagegen um 0,4 Prozent zu. Das Unternehmen hatte seine Gewinnerwartungen für 2026 nach einer unerwartet starken Geschäftsentwicklung für das von Lieferengpässen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg geprägten zweiten Quartal angehoben. Der Spezialchemiekonzern profitierte zuletzt davon, dass asiatische Wettbewerber teilweise nicht liefern konnten, weil nach der Sperrung der Straße von Hormus ihre Rohstoffversorgung beeinträchtigt war. 

=== 
Index        Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
Euro-Stoxx-50     6.222       -0,7          +8,2 
Stoxx-50        5.342       -0,6          +9,3 
Stoxx-600        636       -0,7          +8,1 
DAX          24.671       -1,3          +2,1 
FTSE-100 London    10.530       -0,2          +6,0 
CAC-40 Paris      8.432       -0,6          +3,5 
AEX Amsterdam     1.068       -0,7         +12,2 
ATHEX-20 Athen     6.217       -0,2         +16,2 
BEL-20 Brüssel     5.732       +0,1         +12,9 
BUX Budapest     139.624       +0,1         +25,8 
OMXH-25 Helsinki    6.218       -1,2          +9,0 
OMXC-20 Kopenhagen   1.598       -0,3          -0,7 
PSI 20 Lissabon    9.157       -0,2         +10,8 
IBEX-35 Madrid    19.514       -0,5         +12,7 
FTSE-MIB Mailand   51.783       -1,0         +15,2 
OBX Oslo        1.854       -0,9         +16,0 
PX Prag        2.555       +0,2          -4,9 
OMXS-30 Stockholm   3.181       -0,9         +10,3 
WIG-20 Warschau   135.166       -0,6         +16,0 
ATX Wien        6.489       -1,3         +21,8 
SMI Zürich      14.232       -0,4          +7,3 
* gerundet 
 
DEVISEN         zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:30 Uhr 
EUR/USD          1,1401  +0,3  0,0032     1,1369     1,1386 
EUR/JPY          184,33  +0,2  0,3900     183,94    184,0600 
EUR/CHF          0,9215  +0,0  0,0004     0,9211     0,9215 
EUR/GBP          0,8624  +0,1  0,0008     0,8616     0,8615 
USD/JPY          161,66  -0,1  -0,1200     161,78    161,6300 
GBP/USD          1,3218  +0,2  0,0027     1,3191     1,3212 
USD/CNY          6,798  +0,0  0,0004     6,7976     6,7976 
USD/CNH          6,8004  0,0  -0,0002     6,8006     6,7994 
AUS/USD          0,6906  -0,0  -0,0002     0,6908     0,6918 
Bitcoin/USD      60.400,93  +1,7 1.034,73    59.366,20   59.203,17 
 
ROHOEL          zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         68,99  -4,1   -2,93      71,92 
Brent/ICE         72,17  -4,1   -3,09      75,26 
 
Metalle         zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.091,99  +1,6   65,99    4.026,00 
Silber           59,39  +2,6   1,52      57,87 
Platin         1.635,03  +2,1   33,98    1.601,04 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 12:10 ET (16:10 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.