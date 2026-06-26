© Foto: Darron Cummings - APLilly rückt mit Jaypirca einer wichtigen EU-Zulassung näher. Die Empfehlung der EMA-Experten könnte den Einsatz des Medikaments deutlich ausweiten.Der Pharmakonzern Eli Lilly hat einen wichtigen Schritt für sein Krebsmedikament Jaypirca erreicht. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) sprach sich für eine Zulassung des Wirkstoffs Pirtobrutinib zur Behandlung erwachsener Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie aus. Die Empfehlung gilt unabhängig von der bisherigen Therapie und umfasst sämtliche Behandlungslinien. Damit liegt der Vorgang nun bei der Europäischen Kommission. Die endgültige Entscheidung wird innerhalb der nächsten ein bis zwei …
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