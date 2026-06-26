Erweiterung des globalen Portfolios von SureWerx um führende Sicherheitslösungen für Arbeiten in der Höhe und beengten Räumen

SureWerx, ein führender globaler Anbieter von Sicherheits-, Werkzeug- und Ausrüstungsprodukten, hat heute die Übernahme von Genesi S.r.l. bekannt gegeben. Die Konditionen wurden nicht bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260626792154/de/

Das in Bergamo, Italien, ansässige Unternehmen Genesi ist ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für Arbeiten in der Höhe und in beengten Räumen. Genesi hat sich im Laufe von mehr als 20 Jahren einen Namen durch einen kundenorientierten Ansatz gemacht, der innovative, hochwertige Produkte mit technischem Fachwissen, Schulungen, Dienstleistungen, Wartung und Kundendienst kombiniert, um Arbeiter in Hochrisikoumgebungen zu schützen. Das Portfolio umfasst Absturzsicherungssysteme, horizontale und vertikale Rettungsleinen, Ankerpunkte, Geländer, Leitern, Zugangslösungen sowie Sicherheitssysteme für beengte Räume. Geleitet von der Überzeugung, dass es ohne Aufklärung keinen Schutz gibt, setzt sich Genesi für die Förderung der Sicherheitskultur ein und hilft Arbeitern, jeden Tag sicher nach Hause zurückzukehren.

Diese Übernahme trägt weiter zur Stärkung der Absturzsicherungsplattform von SureWerx bei und verbessert die Fähigkeit des Unternehmens, integrierte Sicherheitslösungen für Arbeiten in der Höhe und in beengten Räumen für Kunden in ganz Europa und Nordamerika bereitzustellen.

"Wir freuen uns sehr, Genesi S.r.l. bei SureWerx willkommen zu heißen. Dies ist eine großartige strategische Ergänzung, die unser Angebot an Lösungen für Arbeiten in der Höhe, in beengten Räumen und für Rettungseinsätze für Kunden in Europa und bald auch in Nordamerika erweitert", so Scott Dowell, CEO von SureWerx. "Genesi bringt marktführendes Fachwissen im Bereich des Zugangs zu beengten Räumen sowie bei Rettungs- und Absturzsicherungssystemen mit. In Verbindung mit dem bewährten Portfolio von Fall Safe an Gurten, selbstaufrollenden Rettungsleinen, Abzugsleinen und Verankerungen stärkt diese Übernahme unsere Fähigkeit, ein umfassenderes, integriertes Angebot an extrem leistungsstarken Absturzsicherungslösungen über verschiedene Segmente und Regionen hinweg anzubieten."

"Die Mission von Genesi bestand seit jeher darin, modernste Absturzsicherungssysteme zu entwickeln und herzustellen, ergänzt durch erstklassige Schulungen der Genesi Academy", so Simone Cornali, Gründer von Genesi. "Unser Ziel ist die Integration von Produkten, Dienstleistungen und Schulungen, um Menschenleben zu schützen und die Sicherheitskultur zu fördern, sodass jeder Arbeiter gesund und wohlbehalten nach Hause zurückkehren kann. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit SureWerx, einem Unternehmen, das unsere Werte und unser Engagement für den Schutz bei Arbeiten in der Höhe und in beengten Räumen teilt. Die globale Reichweite von SureWerx, die starken Vertriebspartnerschaften und die tiefgreifende Fachkompetenz im Bereich Absturzsicherung werden zum Wachstum von Genesi in Europa und darüber hinaus beitragen und gleichzeitig unsere gemeinsame Mission vorantreiben, risikoreiche Arbeiten sicherer zu gestalten."

Über SureWerx

SureWerx mit Sitz in Vancouver, Kanada, und Elgin, Illinois, ist ein weltweit führender Hersteller von professionellen Sicherheitsprodukten, Werkzeugen und Ausrüstung. SureWerx vertreibt seine Sicherheitsprodukte unter mehreren Marken, darunter Jackson Safety, Sellstrom, Pioneer, PeakWorks, ADA Solutions, Armor Tile, Access Tile, Due North, K1 Series, Avenger, Nautilus, MEGAComfort, NEOS, Oberon, FALL SAFE und Reliance Fall Protection

SureWerx bietet weltweiten Zugang zu seinen Marken über sein Händlernetz, das die Märkte für Industrie, Bauwesen, Sicherheit, Elektrik, Versorgungsunternehmen, Ressourcen, Transport, Kfz-Ersatzteilmarkt und Lebensmittelproduktion bedient. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.surewerx.com.

Über Genesi S.r.l.

Das im Juni 2006 gegründete Unternehmen Genesi mit Hauptsitz in Bergamo, Italien, bietet End-to-End-Sicherheitslösungen für Arbeiten in der Höhe und in beengten Räumen an, einschließlich vorläufiger Standortanalysen, kundenspezifischer Systemkonzeption, Fertigung, Installation, Wartung, Schulung und Kundendienst. Aus- und Weiterbildung spielen eine zentrale Rolle in der Unternehmensphilosophie von Genesi, denn ohne Wissen gibt es keinen Schutz. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.genesiprotection.com.

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Ansprechpartner für Medien: Tim Thompson, SureWerx Global Snr Director/GM Fall Protection, tthompson@surewerx.com