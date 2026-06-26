© Foto: G&M Therin-Weise - imageBROKER.comNach 16 Jahren Orban-Kurs steuert der neue Premier Peter Magyar in Richtung EU und Euro. Ungarische Staatsanleihen gelten plötzlich als fast so sicher wie britische.Über eineinhalb Jahrzehnte hinweg stand Ungarn unter Premierminister Viktor Orban für einen wirtschaftspolitischen Sonderweg. Ein von Nationalismus geprägter Kurs und ständige Reibereien mit Brüssel führten dazu, dass das Land mit den höchsten Kreditkosten der Europäischen Union belastet war. Doch seit der Amtsübernahme des neuen Ministerpräsidenten Peter Magyar erlebt das Land eine fundamentale geopolitische und ökonomische Kehrtwende - und die internationalen Finanzmärkte reagieren mit einer Euphorie, die noch vor wenigen …
Enthaltene Werte: EU0009653XXX,EU0006169XXX,101030,GB00B00NYXXX,GB00B52WSXXX,XS2971937XXX,GB00BT7J0XXX,XS3269555XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE