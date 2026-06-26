SpaceX hat an der Börse einen spektakulären Start hingelegt. Doch nach der ersten Euphorie steht die Aktie deutlich unter Druck. Nun rückt zusätzlich eine wichtige Frage in den Fokus: Was passiert, wenn schrittweise mehr Aktien handelbar werden?Starker Start mit schnellem Rückschlag Die SpaceX Aktie kam am 12. Juni 2026 zu einem Ausgabepreis von 135 Dollar an die Börse, umgerechnet rund 119 Euro. Nach dem Debüt stieg der Kurs zeitweise bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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