Die Kosten des KI Booms erreichen nun die Verbraucherpreise. Apple und Microsoft reagieren auf stark gestiegene Preise für Speicher und Speicherchips. Für Anleger wird damit sichtbar, dass künstliche Intelligenz nicht nur Wachstumsfantasie schafft, sondern auch die Margen großer Tech Konzerne unter Druck setzt.Apple gibt den Kostendruck weiter Apple hat die Preise für mehrere Mac und iPad Modelle erhöht. Als Grund gelten deutlich gestiegene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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