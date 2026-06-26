Startups mit Einhorn-Status haben mit sinkenden Bewertungen zu kämpfen und gelten als "gefallene Einhörner". Woran das liegt und wohin das Geld der Investoren stattdessen fließt. Der einstige Startup-Boom ist vorüber und zurück bleiben einstige Einhörner, die ihre Spitzenbewertung schon lange nicht mehr erreichen können. Im Silicon Valley ist die Rede von "gefallenen Einhörnern" oder gar "Zombie-Einhörner": Es gibt sie noch, doch so richtig gut geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n