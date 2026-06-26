Die Fantasie der Anleger an der Wall Street bekommt einen Dämpfer. Morgan Stanley und Goldman Sachs mussten am Freitag deutliche Kursabschläge hinnehmen, nachdem Berichte über eine Verschiebung des heiß ersehnten Börsengangs von OpenAI die Runde machten.Die Papiere beider Investmenthäuser verloren zeitweise jeweils mehr als vier Prozent an Wert. Damit schnitten sie deutlich schlechter ab als der breitere KBW Bank Index, der sich nach einem Minus von 1,7 Prozent wieder leicht stabilisierte. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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