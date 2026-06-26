Künstliche Intelligenz soll das Auffinden von Informationen vereinfachen. Doch was passiert, wenn die Datenbasis gezielt mit absurden Details manipuliert wird, um Verwirrung zu stiften? Ein aktueller Vorfall demonstriert die Schwächen von Suchmaschinen eindrucksvoll. Die US-Suchmaschine DuckDuckGo sah sich unlängst mit einem massiven Fehler in ihrem KI-Assistenten konfrontiert. Auf die Frage nach dem Ableben des US-amerikanischen Politikers Donald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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