HTEC, das weltweit tätige Technologie- und KI-Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley, präsentierte vergangene Woche, wie es mithilfe der Datenverzweigung von Lakebase eine schnellere Entwicklung, einen sichereren Betrieb und neue Möglichkeiten für datengesteuerte Unternehmen in stark regulierten Umgebungen ermöglicht. Die Lösung wurde in Zusammenarbeit mit einem führenden Anbieter von Risiko- und Compliance-Technologien entwickelt, der Finanzinstitute betreut.

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HTEC, the global technology and AI engineering firm headquartered in Silicon Valley, last week showcased how it used Lakebase data branching to enable faster development, safer operations, and new possibilities for data-driven organizations operating in highly regulated environments.

Beseitigung kritischer Engpässe bei der Entwicklung in regulierten Umgebungen

Bei der Zusammenarbeit drehte sich alles um eine gemeinsame Herausforderung: Wie lassen sich moderne Daten-Workflows in einer Umgebung ermöglichen, die geprägt ist von strengen Sicherheits- und Compliance-Regeln

Für Unternehmen ohne moderne, isolierte Entwicklungs- und Testumgebungen erfolgt die Bereitstellung langsamer und sie sind mit höheren Risiken konfrontiert, da sie Tests nur eingeschränkt durchführen können. Dies verursacht Aufwand bei der Koordination, Produktionsprobleme lassen sich nur schwer diagnostizieren, und die Risiken bei der Bereitstellung sind höher, da Änderungen nur durch langsames Zurücksetzen möglich sind.

Hinzu kommen strenge Governance-Anforderungen, die die Teams bei der Weiterentwicklung ihrer Arbeitsabläufe einschränken, was letztlich die Flexibilität verringert und die Umsetzung von Innovationen verlangsamt.

Innovation durch komplementäres Fachwissen

Der Erfolg der Initiative beruhte auf den sich ergänzenden Stärken beider Organisationen. HTEC brachte fundiertes Fachwissen in den Bereichen moderne Datenplattformen, Cloud-Engineering und adaptives Systemdesign ein, während der Kunde umfangreiches Fachwissen über regulierte Umgebungen in der Finanzwelt und Compliance-orientierte Architekturen beisteuerte.

HTEC stimmte die Implementierung auf das bestehende Sicherheitsmodell des Kunden ab, sodass das Unternehmen die Databricks Lakebase-Verzweigung in sein etabliertes Governance-Rahmenwerk integrieren und mehrere neue Funktionen nutzen kann:

Beseitigung von QA-Engpässen , indem parallele Tests durch isolierte Datenzweige ermöglicht werden, sodass mehrere Teams gleichzeitig konfliktfrei arbeiten können

, indem parallele Tests durch isolierte Datenzweige ermöglicht werden, sodass mehrere Teams gleichzeitig konfliktfrei arbeiten können Verbesserung der Fehlerbehebung und Problemlösung durch sichere, produktionsähnliche Umgebungen, die reale Daten nachbilden, ohne Live-Systeme zu gefährden

durch sichere, produktionsähnliche Umgebungen, die reale Daten nachbilden, ohne Live-Systeme zu gefährden Verringerung der Risiken bei der Bereitstellung durch atomare Aktualisierungen, integrierte Rollback-Funktion und vollständige Rückverfolgbarkeit, was schnellere und zuverlässigere Releases gewährleistet

durch atomare Aktualisierungen, integrierte Rollback-Funktion und vollständige Rückverfolgbarkeit, was schnellere und zuverlässigere Releases gewährleistet Ermöglichung von sicherem operativen Zugriff durch geprüfte, schreibgeschützte Umgebungen, die es Teams ermöglichen, Probleme zu untersuchen, ohne gegen Governance-Richtlinien zu verstoßen

Zusammen bieten diese Funktionen ein praxisorientiertes Modell, das betriebliche Effizienz und Governance-Anforderungen in Einklang bringt.

Darko Todorovic, Chief Technology Officer bei HTEC, der auf der Veranstaltung eine Präsentation abhielt, erklärte: "Dank unseres gemeinsamen Fachwissens konnten wir zeigen, dass Sicherheit und Innovation sich nicht ausschließen. Durch den Einsatz von Databricks Lakebase Branching konnten wir parallele Entwicklung, sicherere Abläufe und eine schnellere Bereitstellung ermöglichen damit setzen wir neue Maßstäbe, wie sich Datenplattformen in Unternehmensumgebungen erstellen lassen."

Mehrwert für regulierte Branchen

Das Ergebnis geht weit über eine einzelne Umsetzung hinaus. Die Lösung zeigt, wie in stark regulierten Branchen darunter Finanzdienstleistungen, Versicherungen und das Gesundheitswesen fortschrittliche Data-Engineering-Verfahren eingeführt werden können, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren oder gesetzliche Vorschriften zu verletzen.Mit diesem Projekt hat HTEC den Weg für eine breitere Einführung moderner, agiler Daten-Workflows in Unternehmensumgebungen frei gemacht, in denen Sicherheit oberste Priorität hat.

Über HTEC

HTEC Group Inc. ist ein weltweit tätiges Technologie- und Engineeringunternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley, das KI-basierte Full-Stack-Lösungen bereitstellt, mit denen Unternehmen systematisch von der Strategie bis zur Produktion gelangen. Durch erstklassige Ingenieure mit Kompetenzen in den Bereichen digitale Strategie, Design und Wachstum unterstützt HTEC den gesamten Produktlebenszyklus von der Ideenfindung bis zur Umsetzung.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Anwendung von KI und maschinellem Lernen in Unternehmensumgebungen verfügt HTEC über fundiertes Fachwissen über den gesamten Technologie-Stack hinweg vom Chip bis zur Anwendung, einschließlich Data Engineering, Modelloptimierung und Entwicklung von KI-Anwendungen. So wird sichergestellt, dass neue Technologien zu einem messbaren ROI, skalierbarem Wachstum und nachhaltigen geschäftlichen Ergebnissen führen. HTEC überwindet die Lücke zwischen Vision und Umsetzung und hilft so weltweit führenden Unternehmen dabei, neue Möglichkeiten zu finden und diese in großem Maßstab umzusetzen.

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