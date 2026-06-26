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Japans E-Commerce-Riese Rakuten verteilt ab sofort physische SHIB-Münzen an seine 44 Millionen Nutzer, und die On-Chain-Daten zeigen den stärksten täglichen Zuwachs an neuen Haltern im gesamten Juni. Trotzdem notiert SHIB am 25. Juni 2026 bei rund 0,0000044 Dollar und liegt damit 95 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,0000862 Dollar aus dem Oktober 2021. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 2,5 Milliarden Dollar bei einem Umlauf von 590 Billionen Token. Das Handelsvolumen stieg in den letzten 24 Stunden um 87 Prozent, was auf erhöhte Aktivität hindeutet. Kann die Kombination aus institutioneller Aufmerksamkeit und Japan-Expansion den Boden unter SHIB stärken? Dieser Artikel liefert die aktuelle Shiba Inu Prognose und zeigt, wohin sich das kluge Kapital bewegt. Der Blick auf die Daten offenbart ein überraschendes Bild.

Shiba Inu Prognose: Rakuten, T. Rowe Price und 1,59 Millionen Halter

Rakuten Wallet hat im Juni 2026 ein umfangreiches SHIB-Programm gestartet, das einen Foto-Wettbewerb mit Preisen von jeweils 11.111.111 SHIB und die Produktion physischer SHIB-Souvenir-Münzen umfasst. Diese Münzen ergänzen die bestehende Real-Coin-Reihe neben Bitcoin und Ethereum und werden auf Offline-Events an das Publikum verteilt. Durch die Integration in das Rakuten-Pay-Netzwerk erhält SHIB Zugang zu über fünf Millionen Einzelhandelsstandorten in Japan, wie U.Today berichtete. Das verwandelt den Token von einem reinen Spekulationsobjekt in ein Zahlungsmittel innerhalb eines etablierten Ökosystems.

Die On-Chain-Daten zeigen, dass die Zahl der SHIB-Halter auf 1.591.792 Adressen gestiegen ist und damit kurz vor der Marke von 1,6 Millionen steht. Allein am 25. Juni kamen 575 neue Wallets hinzu, der stärkste Tageszuwachs im gesamten Monat. T. Rowe Price hat im März 2026 die Aufnahme von SHIB in einen Krypto-ETF angekündigt, der erste regulierte Fonds, der den Token physisch kaufen und verwahren muss. Die SEC und CFTC stuften SHIB im März als digitales Rohstoffgut ein, was die Tür für weitere regulierte Produkte öffnet, laut CoinMarketCap.

Diese Schritte schaffen einen regulatorischen Boden unter SHIB, doch die entscheidende Frage bleibt, ob institutionelle Unterstützung allein einen Token mit 590 Billionen Stück im Umlauf bewegen kann. Changelly prognostiziert einen Korridor von 0,0000046 bis 0,0000069 Dollar für 2026, was im besten Fall rund 57 Prozent Rendite bedeutet. Für Anleger, die nach den Multiplikatoren suchen, die SHIB in 2021 geliefert hat, führt die Mathematik zu einem anderen Einstiegspunkt.

Pepeto: Der Presale mit funktionierender Börse

Die ETF-Aufnahme ist ein Meilenstein für SHIB, doch ein Token bei 0,0000044 Dollar mit 590 Billionen Stück im Umlauf steht vor Grenzen, die ein Presale-Einstieg zu Bruchteilen des Preises nicht kennt. Pepeto füllt genau diese Lücke als die Börse, die vom selben Pepe-Coin-Gründer aufgebaut wurde, und hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt.

Während Berichte zur Shiba Inu Prognose immer wieder die gleichen Unterstützungs- und Widerstandslinien durchgehen, baut Pepeto den vollständigen Handelsplatz für den kommenden Meme-Coin-Zyklus. Egal ob Halter Token zwischen Ethereum und BNB Chain bewegen oder einen neuen Vertrag prüfen müssen, bevor sie Kapital einsetzen, die Tools, die Geld während einer Rallye schützen, trennen Gewinner vom Rest. Pepeto lebt von einer Nachfrage, die nicht von einer einzigen Marktstimmung abhängt, weil die Cross-Chain-Bridge und der Risiko-Scanner jedem Wallet dienen, das sichere und kostenlose Transfers braucht.

Die Börse erklärt auch, warum Pepeto immer wieder neben Coins mit weit größerer Marktkapitalisierung auftaucht. Die Bridge wickelt Cross-Chain-Bewegungen ohne Kosten ab, so dass die Gebühren, die Wallets auf anderen Netzwerken belasten, in der Position bleiben. Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Token das Wallet verlässt, und schützt das Kapital, während andere an Betrug verlieren. SolidProof hat jeden Vertrag auf der Börse geprüft und bestätigt, dass der gesamte Code von einer unabhängigen Sicherheitsfirma verifiziert wurde, bevor der Presale startete, und gibt damit das gleiche Vertrauen, das der SHIB-ETF den Institutionen bringt, zu einem Presale-Einstieg von 0,0000001871 Dollar.

Marktbeobachter sehen die Möglichkeit signifikanter Gewinne, bevor das Listing die Presale-Bestände in handelbare Token umwandelt, und jede Woche, in der der Presale offen bleibt, ist eine weitere Woche, in der die Wallets im Inneren Boden gewinnen, der beim Listing verschwindet.

Fazit

Die Shiba Inu Prognose gewinnt mit einem regulierten ETF und dem Rohstoffgut-Status institutionelle Rückendeckung, doch die Tage, in denen SHIB aus 2.000 Dollar Millionen machen konnte, liegen hinter dem Token. Pepeto bietet vergleichbare Voraussetzungen zu einem Bruchteil der Kosten, mit einem Presale, der sich füllt, während diese Zeilen auf dem Bildschirm erscheinen. Wallets, die jetzt bei Pepeto einsteigen, positionieren sich auf der Seite, die beim Binance-Listing profitieren könnte. Die Wallets, die warten, könnten den Zyklus damit verbringen, anderen bei Gewinnen zuzusehen, die sie hätten teilen können.

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Häufig gestellte Fragen

Was bewegt die Shiba Inu Prognose in dieser Woche?

Rakuten Wallets Expansion auf 44 Millionen Nutzer, der T. Rowe Price ETF und die Einstufung als digitales Rohstoffgut durch SEC und CFTC schaffen institutionelle Nachfrage und einen regulierten Boden für SHIB-Halter.

Welcher Presale sticht gegenüber der aktuellen SHIB-Prognose hervor?

Pepeto bietet den Presale-Einstieg mit einer vollständig laufenden Handelsbörse auf der offiziellen Pepeto-Website vor dem Listing, während Analysten auf signifikante Renditemöglichkeiten hinweisen.