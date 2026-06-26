Münster (ots) -Großes Glück für einen Eurojackpot-Tipper aus Nordrhein-Westfalen: Zur Ziehung am Freitag (26. Juni) hat er als einziger Spielteilnehmer den Jackpot geknackt. Der Treffer im ersten Rang bringt ihm rund 87 Millionen Euro ein.Angesichts der hohen Temperaturen sind Freibäder und Badeseen in Deutschland vielerorts gut besucht. Ein Eurojackpot-Tipper aus NRW könnte zur Abkühlung künftig stattdessen in die Meere dieser Welt hüpfen: Denn der Spielteilnehmer hat am heutigen Freitag (26. Juni) den ersten Gewinnrang getroffen und damit rund 87 Millionen Euro gewonnen. Die ein oder andere Reise an ferne Traumstrände ist damit sicher drin.Mit den Gewinnzahlen 17, 25, 35, 39, 41 sowie den beiden Eurozahlen 5 und 9 lag der neue Multi-Millionär aus dem Raum Sauerland genau richtig. Da es zu dieser neunten Ziehung der laufenden Jackpotperiode keinen weiteren Gewinner im ersten Rang gab, erhält der Nordrhein-Westfale die komplette Gewinnsumme von 87.264.546,90 Euro.Frühere GewinneDer jüngste Jackpot-Treffer bei Eurojackpot liegt genau einen Monat zurück. Am 26. Mai sicherte sich ein Spieler aus Tschechien den Maximal-Jackpot von 120 Millionen Euro. Dass der Eurojackpot nach Deutschland ging, war zuletzt im März 2026 der Fall. Auch hier war es ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen, der am 31. März rund 70,7 Millionen Euro gewann.Weitere HochgewinneNeben dem neuen Multi-Millionär brachte die Ziehung am Freitag zahlreiche weitere Hochgewinne hervor. Fünf Spielteilnehmer aus Bayern (2x), Niedersachsen, Estland und Schweden erhalten dank ihrer Treffer in der zweiten Gewinnklasse jeweils 481.471,60 Euro. Hierfür müssen sie alle fünf Gewinnzahlen und eine richtige Eurozahl auf ihrer Spielquittung vorweisen.Weiteren drei Tippern werden 452.546,00 Euro aufgrund ihrer Treffer im dritten Gewinnrang überwiesen. Diese Glückspilze kommen aus Hamburg, Niedersachsen und Island.Nächste ZiehungAuch zur nächsten Ziehung besteht wieder die Chance auf einen zweistelligen Millionengewinn. Der Eurojackpot startet am kommenden Dienstag (30. Juni) mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/6303268