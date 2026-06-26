Der Chip-Hersteller On Semiconductor steht unter Druck. Nachdem das Unternehmen die größte Übernahme seiner Firmengeschichte verkündet hat, reagierte die Börse mit einem massiven Ausverkauf: Die Aktie brach um über 20 Prozent ein. Anleger reagierten damit skeptisch auf den milliardenschweren Expansionskurs.Der Grund für den Kursrutsch: On Semiconductor übernimmt den Spezialisten für Edge-KI und Konnektivität, Synaptics, in einem reinen Aktiendeal. Das Management erhofft sich davon eine deutliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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