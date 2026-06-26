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Die Chancen für eine Verabschiedung des CLARITY Act sind auf Polymarket von 74 auf 48 Prozent gefallen, nachdem Verhandlungen über Ethik-Klauseln im Senat gescheitert sind. Die XRP Prognose spiegelt einen Token bei 1,08 Dollar wider, der rund 70 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,65 Dollar notiert. Spot-XRP-ETFs haben seit November 2025 insgesamt über eine Milliarde Dollar an Zuflüssen verzeichnet, doch die jüngsten Kursrückgänge zeigen, dass der Markt auf das entscheidende Senatsvotum wartet. Der Fear and Greed Index steht bei 17 und signalisiert extreme Angst im gesamten Kryptomarkt. Whale-Wallets mit mindestens 10.000 XRP erreichten einen Rekord von 332.230 Adressen. Was passiert mit der XRP Prognose, wenn das Gesetz scheitert? Und wo finden Anleger Einstiegsmöglichkeiten, die von der Marktkapitalisierung nicht gedeckelt werden?

XRP Prognose zwischen Regulierung und Marktschwäche: CLARITY Act am Scheideweg

Der CLARITY Act passierte das Senate Banking Committee am 14. Mai mit 15 zu 9 Stimmen und wurde am 1. Juni als Calendar No. 423 auf die Tagesordnung des Senats gesetzt, wie Yahoo Finance berichtete. Der Gesetzentwurf würde XRP dauerhaft als digitale Ware im Bundesgesetz verankern und die Aufsicht zwischen SEC und CFTC aufteilen. Für eine Verabschiedung sind 60 Stimmen nötig, davon mindestens sieben Demokraten, und genau hier liegt das Problem. Senator Bill Hagerty hofft auf eine Abstimmung vor dem 4. Juli, während Senatorin Cynthia Lummis das wahrscheinlichere Fenster nach dem 13. Juli sieht.

Geschlossene Verhandlungen zwischen den Senatoren Gillibrand, Gallego, Moreno und Lummis brachen am 9. Juni ohne Einigung zusammen, nachdem die Republikaner eine Klausel zu Ethik-Regeln zurückzogen. Gleichzeitig blockiert die Kritik von Strafverfolgungsbehörden an Section 604 des Gesetzes den Fortschritt. Galaxy Research schätzt die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung 2026 auf etwa 50 Prozent. Die XRP Prognose hängt direkt von diesem Votum ab, denn Standard Chartered erwartet bei Verabschiedung 4 bis 8 Milliarden Dollar an ETF-Zuflüssen, wie Crypto News analysierte. Ohne Abstimmung vor der August-Pause könnte sich das Gesetz laut Senatorin Lummis bis 2030 verzögern.

XRP notiert bei 1,08 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 67 Milliarden Dollar. Spot-XRP-ETFs verzeichneten kumuliert über eine Milliarde Dollar an Zuflüssen seit dem Start im November 2025, und am 22. Juni flossen weitere 5,31 Millionen Dollar hinzu. Die XRP Prognose für 2026 zeigt laut CoinDCX eine Spanne von 1,13 bis 1,19 Dollar im Basisszenario, mit einem Potenzial von 1,50 Dollar bei Gesetzesverabschiedung. Die Wale akkumulieren leise weiter, aber ohne den gesetzlichen Durchbruch bleibt die Obergrenze für die Rendite sichtbar, und das lenkt den Blick auf Projekte, bei denen ein einzelnes Ereignis den Wert freisetzt.

Pepeto: Der Presale, der liefert, was die XRP Prognose nicht bieten kann

Spot-ETF-Zuflüsse und regulatorische Fortschritte klingen vielversprechend, haben aber XRP seit drei Monaten nicht über 1,10 Dollar bewegt. Für Anleger, die an der XRP Prognose die Renditeobergrenze sehen und einen Einstieg suchen, bei dem das Listing selbst den Multiplikator schafft, bietet Pepeto eine grundlegend andere Ausgangslage.

SolidProof hat die gesamte technische Infrastruktur der Handelsplattform einer vollständigen Prüfung unterzogen und jeden einzelnen Smart Contract vor dem Start des Presales verifiziert, um das investierte Kapital der Teilnehmer zu schützen. Große Wallets warten nicht jahrelang auf eine Prognose, die sich langsam entfaltet, wenn ein einziges Listing-Ereignis das Potenzial freisetzen kann, das sie suchen.

PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, sodass keine Kosten die Erträge nach dem Listing schmälern. Die Bridge bewegt Token zwischen verschiedenen Blockchains ohne jede Belastung, was bedeutet, dass Halter nie auf dem falschen Netzwerk festsitzen, wenn sich eine Gelegenheit verschiebt. Zusammen geben diese Werkzeuge Presale-Teilnehmern etwas, das die XRP Prognose nicht bieten kann: eine Plattform, die die Position schützt, während das Binance-Listing näher rückt.

Der Gründer, der den ursprünglichen Pepe Coin aufgebaut hat, steht hinter diesem Projekt, und dieser erste Coin erreichte 3,8 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung mit dem gleichen Supply von 420 Billionen Token und ohne jedes Handelsprodukt. Über 10 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, während Bitcoin unter 60.000 Dollar fiel. Der Einstiegspreis liegt bei 0,0000001871 Dollar, und dieser Preis ist befristet, weil das Listing ihn dauerhaft entfernt. Wer den letzten Zyklus verpasst hat und zusehen musste, wie andere aus kleinen Einsätzen große Gewinne machten, steht möglicherweise gerade vor einem vergleichbaren Moment.

Fazit

Die XRP Prognose könnte sich verbessern, falls der CLARITY Act den Senat passiert, doch eine Marktkapitalisierung von 67 Milliarden Dollar setzt der Rendite sichtbare Grenzen. Im letzten Zyklus entstanden Vermögen in Wallets, die zum richtigen Zeitpunkt in das richtige Projekt eingestiegen sind, und viele, die damals gewartet haben, tragen dieses Bedauern bis heute. Pepeto zeigt die gleiche Art früher Akkumulation, die jedem großen Ausbruch der vergangenen fünf Jahre vorausging. Derselbe Gründer, derselbe Supply, ein Binance-Listing am Horizont und ein Presale-Preis, den das Listing dauerhaft löschen wird. Analysten sehen hier nach eigener Einschätzung die klarste zweite Chance, die der Markt in diesem Zyklus bietet.

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Häufig gestellte Fragen

Wie weit kann XRP im Jahr 2026 steigen?

Die XRP Prognose für 2026 liegt zwischen 1,13 und 1,19 Dollar im Basisszenario, mit einem möglichen Anstieg auf 1,50 Dollar, falls der CLARITY Act eine vollständige Senatsabstimmung passiert.

Ist der Pepeto-Presale ein besserer Einstieg als XRP?

Auf der offiziellen Pepeto-Website sind über 10 Millionen Dollar zusammengekommen, während ein Binance-Listing bevorsteht, und der Gründer des ursprünglichen Pepe Coins leitet ein Projekt mit Handelswerkzeugen, die das Original nie hatte.