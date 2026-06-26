Die Erholung an den US-Börsen währte nur kurz. Zum Wochenschluss haben Technologiewerte den Rückwärtsgang eingelegt. Während der Dow Jones Industrial mit einem minimalen Abschlag von 0,09 Prozent auf 51.876,11 Punkte nahezu auf der Stelle trat, geriet der technologielastige Nasdaq 100 unter spürbaren Verkaufsdruck. Er verlor 1,09 Prozent auf 29.118,24 Punkte. Auf Wochensicht summiert sich das Minus im Index auf 4,24 Prozent.Der Grund für den Stimmungsumschwung ist eine wachsende Verunsicherung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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