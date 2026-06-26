DJ S&PGR bestätigt Bonitätsnote der USA mit AA+ - Ausblick stabil

DOW JONES--Die Ratingagentur Standard & Poor's Global Ratings (S&PGR) stuft die Bonität der USA unverändert mit der Note AA+ ein. Der Ausblick sei nach wie vor stabil, teilte S&PGR am Freitagabend mit. Das bedeutet, dass vorerst keine Hoch- aber auch keine Abstufung zu erwarten ist.

Ihre Einschätzung basiere auf der Erwartung, dass die US-Wirtschaft ihr solides Wachstum fortsetzen werde, so die Analysten. Sie erwarten nach wie vor eine weiterhin glaubwürdige und effektive Geldpolitik, gleichzeitig aber auch ein hohes, wenn auch nicht steigendes, Haushaltsdefizit und in der Folge einen Anstieg der Nettostaatsverschuldung.

Das Rating AA+ ist bei S&PGR die zweitbeste Note. Sie steht für ein sehr geringes Ausfallrisiko, aber nicht für eine extrem sichere Anlage, die mit AAA benotet würde. Diese Bestnote hat S&PGR den USA im August 2011 wegen der hohen Staatsverschuldung entzogen.

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June 26, 2026 16:32 ET (20:32 GMT)

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