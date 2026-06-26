Anzeige / Werbung

Ripple hat am 23. Juni eine vorläufige Genehmigung als Kryptodienstleister unter MiCA von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF erhalten. Damit gehört Ripple zu den rund 210 lizenzierten Firmen unter den mehr als 3.000, die in der EU registriert sind. Die XRP News dieser Woche schwanken zwischen regulatorischer Stärke und Kursschwäche, denn XRP fiel auf 1,08 Dollar und verlor in sieben Tagen rund 10 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit für eine Verabschiedung des CLARITY Act sank auf Polymarket von 74 auf 48 Prozent. Spot-XRP-ETFs verzeichneten am 23. Juni Nettozuflüsse von nur 2 Millionen Dollar, was auf institutionelle Zurückhaltung hindeutet. Gibt die MiCA-Lizenz XRP den Schub für eine Erholung, oder bleibt der Kurs in seiner engen Spanne gefangen? Dieser Artikel beleuchtet die Lage und zeigt eine Alternative, die Marktbeobachter im Auge behalten.

XRP News zwischen MiCA-Lizenz und CLARITY-Act-Unsicherheit

Die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF erteilte Ripple am 23. Juni eine vorläufige Genehmigung als Crypto Asset Service Provider unter MiCA, wie Blockchain Reporter meldete. Diese Lizenz ermöglicht regulierte Kryptodienste in allen 30 EWR-Ländern. Ripple hält nun weltweit mehr als 75 regulatorische Genehmigungen und gehört zu den rund 210 MiCA-konformen Firmen, während Binance mit einer möglichen Ablehnung konfrontiert ist. Die MiCA-Übergangsfrist endet am 1. Juli 2026.

Die XRP News am Kursmarkt erzählen eine andere Geschichte. XRP handelt bei 1,08 Dollar nach einem Tagesverlust von 1,4 Prozent und einem Wochenverlust von 10 Prozent, wie CoinGecko berichtet. Der Kurs liegt unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, und der RSI steht bei 33,50, was auf überverkaufte Bedingungen hinweist. Die Wahrscheinlichkeit für den CLARITY Act fiel auf Polymarket von 74 auf 48 Prozent, was als Hauptkatalysator für eine regulatorische Neubewertung galt.

CoinDCX sieht für Juni eine Spanne von 1,13 bis 1,16 Dollar, mit einem langfristigen Ziel von 1,90 Dollar bis 2030. Die XRP News bestätigen, dass selbst regulatorische Fortschritte den Kurs nicht automatisch anheben, wenn der Gesamtmarkt unter Druck steht. Für Halter bei 66 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bedeutet ein Anstieg auf 1,19 Dollar einen Gewinn von rund 10 Prozent, solide, aber weit entfernt von der Rendite, die eine Position grundlegend verändert.

Pepeto: Der Handelsplatz, der wächst, während XRP in der Spanne verharrt

Der Start von RLUSD bestätigt, dass Ripple echte Zahlungsinfrastruktur aufbaut, aber die XRP News und die Prognosen, die diese Infrastruktur stützt, deuten weiterhin auf einstellige Vielfache bei einer Marktkapitalisierung von 66 Milliarden Dollar hin. Pepeto steht am entgegengesetzten Ende dieser Rechnung als funktionierende Handelsplattform für Meme-Coin-Halter, die Schutz vor Geschwindigkeit priorisieren.

Die Risikobewertung prüft jeden Token-Vertrag, bevor ein Coin das Wallet verlässt, PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, und die Kombination gibt Käufern eine Sicherheit, die die meisten Presale-Einstiege nie bieten. Mit RLUSD unter japanischer Regulierung fließt Kapital schneller zu Projekten, die ihren Nutzen vor dem Börsenstart beweisen, und Pepeto hat diesen Beweis bereits erbracht. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen ein, während der Markt fiel, und Wallets, die bei Angst kaufen, erzielen die größten Renditen, wenn die Stimmung dreht.

Ein Einstieg bei 0,0000001871 Dollar mit 420 Billionen Gesamtangebot und einem ehemaligen Binance-Experten an der Spitze bedeutet, dass die Community der XRP News die seltenste Konstellation beobachtet, die Krypto hervorbringt, nämlich echten Nutzen kombiniert mit Meme-Energie und einem bestätigten Börsenpfad zum Presale-Preis. Vor dem Start des Presales hat SolidProof den gesamten Programmcode detailliert geprüft und die Sicherheit aller Verträge bestätigt, bevor Anleger einsteigen konnten. Diese Kombination erscheint einmal pro Zyklus, und die Wallets im Presale wissen, was der bevorstehende Börsenstart bei Binance liefert.

Keine XRP-Prognose auf irgendeinem Chart kann mit der Rendite mithalten, die nur auf diesem Einstiegsniveau existiert. Der Pepe-Mitgründer, die funktionierenden Werkzeuge und der bevorstehende Börsenstart bilden die Kombination, die die größten Gewinne in Krypto erzeugt, und den Presale zu verpassen, während XRP von 1,08 auf 1,19 Dollar steigt, ist die Art Entscheidung, die ein Portfolio jahrelang begleitet.

Fazit

Die XRP News für 2026 sind konstruktiv, und die MiCA-Lizenz in Luxemburg gibt Ripple eine reale Grundlage, die die meisten Projekte nur versprechen. XRP verdient eine Kernposition für den Zugang zu regulierten Zahlungsnetzwerken. Doch die Lizenz und RLUSD geben XRP stetiges Wachstum, nicht die Rendite, die ein Portfolio von einer einzigen Position aus transformiert. Diese Transformation geschieht nur, wenn ein Presale-Einstieg auf einen Börsenstart trifft, und die Wallets, die Pepeto akkumulieren, halten die Position, die der Börsentag belohnt. Der Einstieg bleibt offen, und der Börsenstart entfernt ihn dauerhaft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die MiCA-Lizenz für XRP laut den aktuellen XRP News?

Ripple gehört zu den rund 210 lizenzierten Firmen unter MiCA und kann regulierte Kryptodienste in allen 30 EWR-Ländern anbieten. Die Lizenz stärkt die langfristige Position, doch der Kurs bleibt kurzfristig unter Druck bei 1,08 Dollar.

Warum sammelt Pepeto Kapital, während XRP fällt?

Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Projekt, und jeder Vertrag wurde vor dem Presale-Start von SolidProof auf Sicherheit geprüft. Der bevorstehende Börsenstart bei Binance bietet eine Renditestruktur, die ein 66-Milliarden-Dollar-Token nicht liefern kann. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.