Erhält Preis für AI Governance Risk Excellence auf dem OpenAI Partner Summit

Das UK AI Lab von Capco gewinnt den OpenAI Codex Hackathon

Die weltweit tätige Unternehmens- und Technologieberatung Capco, ein Wipro Unternehmen, wurde von OpenAI sowohl für seine KI-Innovationen als auch für seine verantwortungsvolle Führungsrolle in diesem Bereich gewürdigt.

Capco wurde mit dem AI Governance Risk Excellence Award auf dem OpenAI Partner Summit 2026 in San Francisco ausgezeichnet. Hervorgehoben wurde die Fähigkeit von Capco, KI-Ergebnisse auf Unternehmensniveau in stark regulierten Umgebungen zu liefern. Die dank ausgezeichneter Fachkenntnis exzellente Unterstützung von Finanzdienstleistungs- und Energieunternehmen wurde in diesem Kontext lobend erwähnt, sowie die Fähigkeit, KI sicher zu skalieren und dabei Innovation mit strenger Governance in Einklang zu bringen. So würden Risiken reduziert, die Compliance gestärkt und die Ergebnisse für die Kunden verbessert.

Zuvor hatte Capco bereits den OpenAI Codex Hackathon gewonnen. Dort trat das britische KI-Labor des Unternehmens gegen mehr als 30 Teams und über 100 Teilnehmer aus dem gesamten OpenAI-Partner-Ökosystem an. Capco's Siegerbeitrag "Sentra" eine beratungsorientierte, KI-gestützte Lösung für das Privatkundengeschäft nutzt Digital-Twin-Technologie, um gefährdete Kunden zu identifizieren und den Teams mit Kundenkontakt Empfehlungen für die nächsten Maßnahmen zu geben.

Srini Pallia, Chief Executive Officer and Managing Director, Wipro Limited, sagte: "Capco ist optimal positioniert, um Kunden dabei zu unterstützen, das volle Potenzial der KI durch einen beratungsorientierten, KI-gestützten Ansatz auszuschöpfen. Das beruht auf fundiertem Fachwissen, Vertrauen und Kundenorientierung. Die Auszeichnung durch OpenAI ist eine starke Bestätigung für die verantwortungsvollen und skalierbaren KI-Lösungen, die wir für unsere Kunden und unser eigenes Unternehmen entwickeln. Diese Auszeichnungen markieren einen weiteren wichtigen Schritt bei der Beschleunigung unserer KI-Strategie mit Wipro Intelligence und sie untermauern Capco's Kompetenzvorsprung bei der Bereitstellung von KI-gestützter Beratung und skalierbaren Lösungen, die nachhaltigen Wert schaffen."

Capco war ein früher strategischer Partner von OpenAI, nahm seit 2025 am Beta-Partnerprogramm des Unternehmens teil und arbeitete eng mit OpenAI an neuen Funktionen für Unternehmen zusammen. Die Auszeichnungen beweisen die wachsende Bedeutung von Capco innerhalb des OpenAI-Partner-Ökosystems. Sie belegen die Fähigkeit von Capco, führend innovativ tätig zu sein, wenn es um KI-Technologie geht und gleichzeitig über das erforderliche Fachwissen zu verfügen, um KI in einem komplexen regulatorischen Umfeld verantwortungsbewußt einzusetzen.

Über Capco

Capco, ein Unternehmen der Wipro-Gruppe, ist ein weltweit tätiges Technologie- und Managementberatungsunternehmen, das den Wandel in der Finanzdienstleistungs- und Energiebranche mitgestaltet. Seit fast 30 Jahren vertrauen uns unsere Kunden, sie bei der Anpassung, Transformation und Schaffung langfristiger Werte in den Bereichen Kapitalmärkte, Bankwesen, Zahlungsverkehr, Versicherungen, Vermögens- und Asset-Management sowie im Energie- und Versorgungssektor zu unterstützen. Unsere fundierte Branchenexpertise, unsere partnerschaftliche Denkweise und unsere preisgekrönte "Be Yourself At Work"-Kultur werden durch unsere Stärken in den Bereichen Beratung, Technologie, Daten und KI-Innovation ergänzt. Wir unterstützen unsere Kunden, klare Prioritäten zu setzen, Visionen mit Mehrwert zu verknüpfen und messbare Ergebnisse zu erzielen, wenn es darauf ankommt. Von Experten geleitet, KI-gestützt und wirkungsorientiert wir reagieren nicht nur auf Veränderungen, sondern gestalten sie mit. Erfahren Sie mehr unter: www.capco.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes, KI-gestütztes Technologie- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen konzentriert, die den komplexesten Anforderungen der Kunden im Bereich der digitalen Transformation gerecht werden. Mit unserem beratungsorientierten Ansatz und der einheitlichen Wipro Intelligence-Suite aus KI-gestützten Plattformen, Lösungen und transformativen Angeboten unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre ehrgeizigsten Ziele zu verwirklichen und intelligente sowie nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Das Wipro Innovation Network Teil der Wipro Intelligence-Suite untermauert unser Engagement für kundenorientierte gemeinsame Innovation und Co-Creation, indem es die Kompetenzen von Innovations- und Partnerlabors, der Wissenschaft und globalen Tech-Communities zusammenführt. Mit über 240.000 Mitarbeitern und Geschäftspartnern in 65 Ländern halten wir unser Versprechen, unseren Kunden, Kollegen und Communities dabei zu helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter: www.wipro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Einschätzungen von Wipro hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb der Kontrolle von Wipro liegen. Zu diesen Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Wachstumsaussichten von Wipro, seinen künftigen finanziellen Geschäftsergebnissen sowie seinen Plänen, Erwartungen und Absichten. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen angekündigten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich Schwankungen bei unseren Erträgen, Umsätzen und Gewinnen, unserer Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, geplante Unternehmensmaßnahmen abzuschließen, des intensiven Wettbewerbs im Bereich der IT-Dienstleistungen, unserer Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnsteigerungen in Indien, unserer Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu binden, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Festpreis- und Festterminverträgen, der Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unserer Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu steuern, eines Rückgangs der Nachfrage nach Technologie in unseren Kernbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unserer Fähigkeit, potenzielle Akquisitionen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, Schadensersatzhaftung im Rahmen unserer Dienstleistungsverträge, des Erfolgs der Unternehmen, in die wir strategisch investieren, des Wegfalls staatlicher steuerlicher Anreize, politischer Instabilität, Krieg, gesetzlicher Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder des Erwerbs von Unternehmen außerhalb Indiens, der unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeiner wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, die sich auf unser Geschäft und unsere Branche auswirken. Weitere Risiken, die unsere künftigen Geschäftsergebnisse beeinträchtigen könnten, sind in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, darunter unter anderem die Jahresberichte auf Formular 20-F. Diese Unterlagen sind verfügbar unter: www.sec.gov. Wir können von Zeit zu Zeit weitere schriftliche und mündliche zukunftsgerichtete Aussagen veröffentlichen, einschließlich der Aussagen, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens und in unseren Berichten an die Aktionäre enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen gemacht werden, zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260626350827/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Tim Steele, Head of External Communications

tim.steele@capco.com



Wipro Media Relations media-relations@wipro.com