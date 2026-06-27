XRP News nach EU-Lizenz. Warum der Ripple-Sieg den Kurs nicht sofort bewegt

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Ripple sicherte sich am 23. Juni eine vorläufige MiCA-Lizenz in Luxemburg und kann damit regulierte Krypto-Zahlungen in 30 europäischen Ländern anbieten. Trotzdem fiel XRP auf ein Tagestief von 1,05 Dollar und liegt rund 10 Prozent tiefer als vor einer Woche. Warum bewegt ein solcher regulatorischer Sieg den Kurs nicht sofort nach oben? Die XRP News zeigen ein vertrautes Muster, bei dem institutioneller Fortschritt und Kursentwicklung weit auseinanderlaufen. XRP notiert aktuell bei etwa 1,08 Dollar und damit rund 70 Prozent unter seinem Rekordhoch. Spot-ETFs verzeichnen unterdessen die siebte Woche in Folge Zuflüsse, ein stilles Zeichen institutioneller Nachfrage. Dieser Beitrag ordnet die jüngsten Daten ein und zeigt, welche Prognosen Fachleute für 2026 nennen. Sie erfahren, warum die Lizenz die langfristige Richtung stützt und wo ihre Grenzen liegen. Am Ende steht die Frage, welcher Einstieg in diesem vorsichtigen Markt noch echten Spielraum bietet.

XRP News zur EU-Lizenz und wie sich der Ausblick verschiebt

Ripple erhielt am 23. Juni von der luxemburgischen Aufsicht eine vorläufige Zulassung als Krypto-Dienstleister, wie CoinDesk berichtet. Die Genehmigung deckt alle 30 Länder des Europäischen Wirtschaftsraums ab und kam acht Tage vor der MiCA-Frist am 1. Juli. Ripple hält damit weltweit über 75 regulatorische Lizenzen und gehört zu einer kleinen Gruppe vollständig konformer Anbieter. Die Vollzulassung folgt erst, wenn Ripple alle verbleibenden Bedingungen erfüllt. Die regulatorische Klarheit gilt langfristig als Pluspunkt, auch wenn der Kurs kurzfristig kaum reagiert. Die Lizenz stärkt das Zahlungsgeschäft, schafft aber keine direkte Kaufnachfrage für XRP selbst.

XRP fiel dennoch auf ein Tagestief von 1,05 Dollar und verlor über die Woche rund 10 Prozent, wie Benzinga berichtet. Spot-ETFs verzeichneten am 22. Juni weitere 5,31 Millionen Dollar an Zuflüssen und damit die siebte Woche in Folge institutioneller Akkumulation. Die kumulierten Zuflüsse überschreiten seit dem Start im November 2025 die Marke von einer Milliarde Dollar. Rund 75 Prozent der Anbieter dürften ihre Registrierung mit Ablauf der Frist verlieren. Politische Reibung um den CLARITY Act drückte zuletzt spürbar auf die Stimmung. Diese XRP News spiegeln damit sowohl den regulatorischen Fortschritt als auch die anhaltende Kurslücke.

XRP notiert bei rund 1,08 Dollar, und selbst die aggressivste Prognose sieht für 2026 ein Hoch bei etwa 2,75 Dollar. Das wäre von hier rund das Anderthalbfache, ein solider Wert für einen großen Token. Doch von einer Marktkapitalisierung in zweistelliger Milliardenhöhe bleibt der Spielraum nach oben begrenzt. Genau hier entsteht die Lücke zwischen institutionellem Fortschritt und echter Rendite. Wer ein Vielfaches sucht, blickt daher zunehmend auf kleinere und frühere Projekte. Die spannendere Frage lautet daher, wo ein Einstieg heute noch ein Vielfaches ermöglichen kann.

Der Ripple-Ausblick, Pepeto und wo Kapital sich vor der Masse bewegt

Große Werte wie XRP sammeln Lizenzen, während ihr Preis weiter fällt, und genau diese Lücke öffnet Raum für einen anderen Hebel. Wenn institutioneller Fortschritt und Rendite so weit auseinanderliegen, suchen viele Anleger einen früheren Einstieg. Genau deshalb beobachten viele einen jungen Presale aufmerksam.

Pepeto ist ein Meme-Coin, der über den reinen Hype hinausgeht und eine vollständige Handelsplattform für jene Token betreibt, die viele Börsen ignorieren. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, sodass der Gewinn einer erfolgreichen Position in der Wallet bleibt statt bei jeder Bewegung an die Plattform zu fließen. Die Bridge bewegt Token ohne Kosten zwischen Netzwerken, sodass Kapital vollständig ankommt und nicht bei jedem Transfer schrumpft. Damit richtet sich die Plattform gezielt an Token, die bei großen Börsen sonst durchs Raster fallen.

Der Schöpfer des originalen Pepe-Coins entwarf dieselbe Struktur mit 420 Billionen Token, die ohne fertige Produkte 11 Milliarden Dollar erreichte, und ergänzte sie um Börsenwerkzeuge, die Pepe nie hatte. Der Presale läuft bei 0,0000001871 Dollar, einer Zahl, die mit dem Binance-Listing dauerhaft verschwindet. Diese Verbindung aus Meme-Identität und funktionierenden Werkzeugen trennt einen kurzen Pump von einem Projekt, das Wert über einen ganzen Zyklus hält. Schon der originale Pepe zeigte, wie weit eine solche Struktur einmal getragen hat.

Der Presale überschritt bereits über 10 Millionen Dollar in einem Monat, in dem BTC unter 60.000 Dollar fiel, sodass Kapital weiter in Pepeto floss, während große Werte bluteten. Analysten halten einen Anstieg um das Hundertfünfzigfache oder mehr für denkbar, weil dieselbe Versorgung und die bestätigte Börse dem Muster früherer Zyklen folgen. Gerade in einem fallenden Markt wirkt ein solcher Zufluss auf viele Anleger wie ein klares Signal. Dieser Einstieg schließt, sobald das Listing live geht.

Fazit zu den XRP News und dem Listing, das den Zyklus prägt

Die aktuellen XRP News stützen die langfristige Richtung, doch XRP bei rund 1,08 Dollar kann die Renditen eines frühen Presales kaum erreichen. Der Presale ging in einem fallenden Markt an den Start und sammelte über 10 Millionen Dollar, bevor die meisten Anleger ihn bemerkten. Die XRP News erzählen dieselbe Geschichte, die frühe DOGE- und SHIB-Halter lernten, als sie einen Einstieg beinahe verpassten. Dasselbe Wal-Signal blinkt nun mit geprüften Werkzeugen und einem Binance-Listing am Horizont. Wer den Presale jetzt betritt, kann die Listing-Renditen erfassen, bevor sie der Markt neu bewertet. Wer hingegen zögert, während das Kapital anderer weiter wächst, lässt diesen Einstieg womöglich ungenutzt verstreichen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen zu den XRP News

Was sagen die aktuellen XRP News für 2026 aus?

Die XRP News verbinden die EU-Lizenz von Ripple mit einer anhaltenden Kursschwäche bei rund 1,08 Dollar. Prognosen reichen für 2026 von etwa 1,16 bis 2,75 Dollar, gestützt von sieben Wochen ETF-Zuflüssen. Die Lizenz schafft einen Boden, treibt den Preis aber nicht sofort an.

Warum gewinnt Pepeto neben den XRP News an Aufmerksamkeit?

Pepeto überschritt über 10 Millionen Dollar, während XRP rund 10 Prozent verlor, und zeigt eine funktionierende Börse, gebaut vom Mitgründer des originalen Pepe mit einem nahenden Listing. Wer die Details prüfen möchte, findet sie auf der offiziellen Pepeto-Website.