Solana Kurs unter 70 Dollar trotz Zahlungsdeal aus Südkorea, was steckt dahinter?

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Südkoreas größter Zahlungsabwickler hat Solana für die Abwicklung digitaler Zahlungen bei 220.000 Händlern ausgewählt. Trotzdem notiert der Solana Kurs nur bei rund 68 Dollar und liegt damit etwa 77 Prozent unter seinem Rekordhoch. Warum reagiert der Markt kaum auf eine Nachricht dieser Größe? Genau diese Frage beschäftigt viele Anleger in dieser Woche, in der die Stimmung am Gesamtmarkt von Angst geprägt ist. Der breite Markt gab zuletzt nach, und Bitcoin rutschte zwischenzeitlich unter 60.000 Dollar, bevor Käufer den Preis wieder nach oben zogen. Die Kursprognosen für das laufende Jahr reichen je nach Analyst von 84 bis 250 Dollar, doch der Weg zu diesen Zielen verläuft langsam. Dieser Artikel zeigt, was hinter dem schwachen Solana Kurs steckt und welche Daten Analysten gerade beobachten. Wir betrachten den Zahlungsdeal aus Südkorea und die aktuellen Kursziele genauer. Am Ende stellt sich die Frage, wo Anleger heute neben den großen Werten noch echte Chancen finden.

Solana Kurs reagiert kaum auf den Zahlungsdeal aus Südkorea

KG Financial, der Finanzarm von Südkoreas KG Group, hat eine strategische Absichtserklärung mit der Solana Foundation unterzeichnet. Geplant ist ein Netzwerk für digitale Zahlungen, das vollständig auf Solana aufbaut und Stablecoins für den Alltag nutzbar machen soll. Laut BeInCrypto soll das Netzwerk rund 220.000 Händler in ganz Südkorea erreichen. Damit setzt eines der größten Zahlungsnetze des Landes auf eine einzige Blockchain statt auf eine Eigenentwicklung. Für den Markt ist das ein deutliches Signal, dass realer Handel zunehmend auf Krypto-Infrastruktur zurückgreift. Solche Partnerschaften gelten als Beleg dafür, dass die Technik den Sprung aus der reinen Spekulation in die Praxis schafft.

Der Solana Kurs liegt laut CoinGecko bei rund 68 Dollar und damit etwa 77 Prozent unter dem Rekordhoch von 294 Dollar. Trotz der Adoption durch große Händler gab der Kurs in der jüngsten Korrektur nach. Der Fear-and-Greed-Index steht im Bereich extremer Angst, was die schwache Stimmung unterstreicht. Changelly nennt für 2026 eine Spanne von 74 bis 90 Dollar mit einem Schnitt um 84 Dollar. InvestingHaven sieht im optimistischen Fall 150 Dollar und eine Unterstützung nahe 52 Dollar. Standard Chartered hält sogar 250 Dollar für möglich, was vom heutigen Niveau rund 267 Prozent wären.

Doch selbst das Kursziel von 250 Dollar braucht ein ganzes Jahr und bleibt unter dem alten Hoch. Vom aktuellen Niveau aus fällt der mögliche Gewinn damit überschaubar aus. Wer auf eine schnelle Vervielfachung hofft, findet bei einem so großen Wert kaum Spielraum. Genau hier richten viele Anleger den Blick auf kleinere Projekte mit frühem Einstieg. Dort geht es weniger um eine langsame Erholung und mehr um ein einzelnes Ereignis, das den Preis in einem Schritt bewegt. Ein Name taucht in diesen Tagen besonders oft auf, weil er reale Börsen-Werkzeuge mit einem laufenden Vorverkauf verbindet.

Solana Kurs, Pepeto und die Rechnung hinter dem Vorverkauf

Wenn Koreas größtes Händlernetz auf eine einzige Kette setzt, nimmt der reale Handel Krypto sichtbar an. Den dazugehörigen Token bei rund 68 Dollar zu halten deckt jedoch kaum mehr als die Inflation. Viele Anleger suchen deshalb nach einem Projekt, das früher im Zyklus steht und echten Nutzen bietet. Der schwache Solana Kurs nach dem Zahlungsdeal aus Südkorea liefert dafür den passenden Anlass, weil er reale Nutzung zeigt und zugleich die Grenzen großer Werte sichtbar macht.

Pepeto ist ein Meme-Coin, der den Aufbau einer eigenen Börse zur Hauptaufgabe gemacht hat. Ein früherer Binance-Experte im Entwicklerteam hat die Handelsplattform von Grund auf gestaltet. Die Bridge überträgt Token zwischen verschiedenen Ketten ohne Kosten, sodass eine Position auf einer Kette starten und auf einer anderen gehandelt werden kann, ohne dass Gebühren den Einstieg schmälern. Man kann sich das wie eine kostenlose Spur vorstellen, die jede Kette verbindet, auf der ein Meme-Coin aktiv ist, weil die Transferkosten auf null sinken und der volle Betrag ankommt.

Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag vor einem Kauf, sodass die Wallet eine Warnung erhält, wenn ein Token Anzeichen für einen Betrug oder gesperrte Liquidität zeigt. Der Vorverkauf liegt bei 0,0000001871 Dollar je Token, und dieser Einstieg bleibt nur bis zur geplanten Binance-Notierung bestehen. Diese Mischung aus Meme-Herkunft und funktionierenden Börsen-Werkzeugen zieht Kapital in Phasen der Angst an, nicht im Hype. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in den Vorverkauf, während der Solana Kurs zuletzt unter Druck stand.

Der Vorverkauf gibt jeder Wallet denselben Einstieg wie den größten Haltern, und dieser gleiche Zugang endet mit der Notierung. Analysten halten es für möglich, dass Pepeto die gleiche Marktkapitalisierung wie der ursprüngliche Pepe erreicht, was vom aktuellen Preis dem 150-Fachen entspräche. Pepeto bringt dabei mehr Werkzeuge mit, als Pepe je hatte.

Fazit

Der Zahlungsdeal aus Südkorea zeigt, dass Solana real genutzt wird, doch selbst ein Kursziel von 250 Dollar bräuchte ein ganzes Jahr. Vom heutigen Solana Kurs aus bleibt der mögliche Gewinn damit überschaubar und braucht viel Zeit. Dieselbe Person, die den ursprünglichen Pepe schuf, brachte ihn ohne Werkzeuge auf 11 Milliarden Dollar bei einer gleichen Stückzahl von 420 Billionen. Diesmal steht eine funktionierende Börse hinter dem Projekt. Viele frühe Pepe-Halter sagen heute, sie hätten damals mehr kaufen sollen, als die Chance noch offen lag. Genau dieses Fenster schließt sich, sobald die Notierung kommt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wo steht der Solana Kurs im Jahr 2026?

Der Solana Kurs liegt aktuell bei rund 68 Dollar und damit etwa 77 Prozent unter dem Rekordhoch. Analysten nennen für 2026 eine Spanne von 84 bis 250 Dollar, doch selbst das beste Szenario braucht Monate und bleibt unter dem alten Hoch.

Warum entscheiden sich Wallets gerade für Pepeto statt für SOL?

Pepeto sammelte während des Abverkaufs mehr als 10 Millionen Dollar ein, während ein früherer Binance-Experte die Börse aufbaut. Auf der offiziellen Pepeto-Website laufen alle Werkzeuge bereits, vom kostenlosen Tausch bis zur Bridge zwischen den Ketten.