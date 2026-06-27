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Die Ethereum Prognose steht am 26. Juni vor einem Wendepunkt, nachdem die Ethereum Foundation ihre bisher größte Umstrukturierung angekündigt hat. Die Organisation hat 54 Positionen gestrichen und ihr Jahresbudget um 40 Prozent gesenkt. ETH handelt bei rund 1.500 Dollar und hat vier rote Tageskerzen in Folge verzeichnet. Das bedeutet einen Rückgang von 69 Prozent seit dem Allzeithoch von 4.953 Dollar im August 2025. Vitalik Buterin erklärte, die Stiftung werde sich in eine Stiftungsorganisation mit langfristigem Kapitalmodell verwandeln. Neun Führungskräfte haben die Foundation seit Januar verlassen. Parallel wurde ETHLabs als neues Forschungszentrum gegründet. Wer die Ethereum Prognose verstehen will, muss diese strukturellen Veränderungen neben den technischen Daten betrachten. Dieser Artikel analysiert beide Seiten und zeigt, wohin Kapital in dieser Phase fließt.

Ethereum Prognose: Strukturwandel bei der Foundation und technische Schwäche bei ETH

Die Ethereum Foundation hat am 23. Juni eine weitreichende Umstrukturierung abgeschlossen. Die Organisation entließ 54 Mitarbeiter, was etwa 20 Prozent der Belegschaft entspricht, und teilte ihre Arbeit in fünf neue Cluster auf, darunter Protokoll, Zugang, Nutzer, Community und institutionelle Ebene, wie Unchained Crypto berichtet. Vitalik Buterin bestätigte eine Budgetkürzung von 40 Prozent für 2026 und das Ziel, die jährlichen Ausgaben von 15 Prozent der Reserven auf 5 Prozent bis 2030 zu senken. Die Privacy and Scaling Explorations Einheit wird aufgelöst, und künftige Devcon-Konferenzen werden kleiner ausfallen.

Auch die Marktpreisbewegung belastet den Ausblick. ETH notiert am 26. Juni bei rund 1.500 Dollar, nachdem der Token vier aufeinanderfolgende rote Tageskerzen verzeichnet hat. Der 50-Tage-EMA steht bei 1.901 Dollar, der 200-Tage-EMA bei 2.064 Dollar, und der RSI liegt bei 32,3. Changelly sieht eine Jahresspanne von 1.662 bis 2.434 Dollar für die Ethereum Prognose 2026, während InvestingHaven ein Ziel von 3.500 Dollar nennt, falls die Unterstützung bei 1.500 Dollar hält.

Der Ausblick muss auch das Glamsterdam Hard Fork berücksichtigen, das sich im finalen Devnet-Test befindet und auf 10.000 Transaktionen pro Sekunde abzielt. Standard Chartered prognostiziert 7.000 bis 9.000 Dollar langfristig. Aber von 1.500 Dollar aus bedeutet selbst eine volle Erholung zum Allzeithoch nur eine Verdreifachung, und das dauert Jahre. Das Gesamtbild zeigt eine Branche im Umbruch mit einer Foundation, die sich neu erfindet, während der Preis unter Druck bleibt.

Pepeto: Wie der Presale eine Alternative zur langen Ethereum-Erholung bietet

Die Ethereum Foundation baut gerade ihre gesamte Struktur um, und ETH verliert dabei weiter an Wert. In solchen Umbruchphasen suchen informierte Anleger nach Projekten, die noch am Anfang stehen und echten Schutz bieten, bevor sie Kapital einsetzen.

Pepeto funktioniert als Presale-Plattform, bei der PepetoSwap Trades zu Nullkosten abwickelt und die Bridge Token zwischen Blockchains ohne Gebühren bewegt, sodass jeder Dollar in der Position bleibt, anstatt an Gasgebühren verloren zu gehen. Der Mitgründer, der den originalen Pepe Coin entwickelt hat, hat dasselbe Angebot von 420 Billionen Token hinter Pepeto gestellt, und dieses erste Projekt erreichte eine Marktkapitalisierung von 7 Milliarden Dollar ohne ein einziges gebautes Produkt.

Das bevorstehende Binance-Listing öffnet Pepeto für Millionen neuer Käufer, die heute keinen Zugang zum Presale haben, und jede Wallet, die bereits investiert ist, hält einen Preis, der verschwindet, sobald der öffentliche Handel beginnt. Pepeto hat über 10 Millionen Dollar gesammelt, wobei Token für 0,0000001871 Dollar verfügbar sind, und das Kapital fließt weiter, weil große Wallets nicht warten.

SolidProof hat die gesamte Codebasis des Projekts vor dem Start der Vorverkaufsphase geprüft und die Sicherheit aller Smart Contracts bestätigt, was Käufern eine unabhängig verifizierte Grundlage bietet. Analysten projizieren Renditen weit über das hinaus, was die aktuelle Ethereum Prognose für ETH bei seiner Größe liefern kann. Der Presale-Preis bleibt bestehen, bis das Listing ihn für jeden dauerhaft macht, der sich früh positioniert hat.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt eine Foundation im Umbau und einen Preis unter schwerem Druck bei 1.500 Dollar. Pepeto gibt Inhabern die Werkzeuge, um sich zu bewegen, während dieselben Whale-Wallets, die ETH von Börsen abziehen, bestätigen, dass informiertes Kapital bereits seinen Einstieg gewählt hat. Über 10 Millionen Dollar, die während extremer Angst gesammelt wurden, klären, was die Ethereum Prognose allein nicht beantworten kann. Pepe verwandelte kleine Einstiege in Vermögen ohne Produkte dahinter, und Pepeto, gebaut vom selben Mitgründer mit einer funktionierenden Handelsplattform, bedeutet, dass der Boden über dem liegt, was Nichts erreicht hat. Den Pepeto-Presale jetzt zu sichern fixiert die Position, die das Listing belohnen könnte.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Ethereum Prognose für 2026?

ETH handelt am 26. Juni bei rund 1.500 Dollar. Changelly schätzt eine Jahresspanne von 1.662 bis 2.434 Dollar, InvestingHaven sieht 3.500 Dollar als Ziel, und Standard Chartered prognostiziert langfristig 7.000 bis 9.000 Dollar.

Wie positioniert sich Pepeto im Vergleich zur Ethereum Prognose?

Der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website ermöglicht einen Einstieg vor dem bevorstehenden Binance-Listing. Die Plattform bietet gebührenfreie Trades über PepetoSwap und eine kostenlose Cross-Chain-Bridge, gesichert durch ein vollständiges SolidProof-Audit.